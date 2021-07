Kina svarer på Aftenpostens kritikk: – Vi er sjokkerte

Kinas president, Xi Jinping, talte onsdag under markeringen av det kinesiske kommunistpartiets 100-årsdag. Foto: Li Xueren / Xinhua, NTB

– Vi har alltid vært folkets regjering, skriver Kinas ambassade.

1. juli 2021 16:27 Sist oppdatert nå nettopp

«Vi har fått kjennskap til det åpne brevet i torsdagens Aftenposten. Vi er sjokkerte over innholdet og tar sterkt avstand fra anklagene. De er basert på feil informasjon», skriver talspersonen for Kinas ambassade i Norge, Yiding Yang, i et brev som er stilet til Aftenpostens redaktør Trine Eilertsen.

Aftenposten publiserte onsdag et brev til Kinas president Xi Jinping. Det er et felles opprop med tre andre ledende aviser i Norden, i protest mot kneblingen av Hongkongs borgere.

Sjefredaktørene i Nordens ledende aviser publiserer brevet til støtte for kolleger i Apple Daily og andre medier i Hongkong.

Nå har Aftenposten fått svar.

– Beskytter pressefrihet

«Som alle ansvarlige land har Kina et ansvar for å sikre at media og folkeopinionen ikke blir forstyrret eller manipulert av eksterne elementer». Det skriver Kinas ambassade, som viser til at det er viktig at Kinas beskytter «vanlige innbyggeres rett til fakta».

I brevet skriver Yang at ytringsfrihet, inkludert pressefrihet, er beskyttet av den kinesiske grunnloven, Hong Kongs lovgivning og den nasjonale sikkerhetsloven.

Kinas ambassade forsvarer at myndighetene i Hongkong aksjonerte mot «relevante aviser og deres ansatte».

«Disse handlingene ble gjennomført ikke på bakgrunn av hva avisen sa, men på grunn av hva de gjorde. Ikke på grunn av hvem de kritiserte, men på grunn av hvem de konspirerte med», skriver Yang.

Aftenpostens forside 1. juli. Foto: Faksimile

– Sannheten vil seire

I brevet peker Kinas ambassade på 100-årsjubileet for Kinas kommunistiske parti, og på at kommunistpartiet alltid har hatt Kinas befolknings beste som sitt mål.

«Historien de siste hundre årene har vist at Kinas kommunistparti og kinesiske myndigheter alltid har vært både folkets parti og folkets regjering. «Av folket, for folket» – å tjene interessene til kinesere flest er hovedmålet. Ingen er bedre i stand til å vurdere dette enn 1,4 milliarder kinesere», skriver ambassaden.

Yang avslutter med å sitere Kinas president, Xi Jinping, på at de «ønsker alle forslag og kritikk med gode hensikter velkomne».

«Vi er overbevist om at løgner aldri vil overleve tidens test. Sannheten vil til slutt seire. Vi ønsker oppriktig at våre venner fra medier, inkludert Aftenposten, vil se og rapportere fra Kina med et objektivt blikk, og dermed vise verden det ekte Kina».

Jinping: – Vil møte en mur av stål

Sitatet i brevet står i sterk kontrast til det presidenten selv sa da han onsdag talte i Beijing under markeringen av kommunistpartiets 100-årsdag. Der omtalte han kritikken fra utlandet slik:

«Det kinesiske folk vil ikke tillate noen eksterne krefter å mobbe oss , undertrykke oss eller gjøre oss til slaver. Enhver som tror de kan gjøre det, vil lide et knusende og blodig nederlag i møtet med en mur av stål som er smidd av kjøttet og blodet til 1,4 milliarder kinesere», sa Jinping i sin tale.