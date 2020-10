Harris og Pence møtes til duell: Se debatten nå

Årets valg er spesielt: Det er en uvanlig stor sjanse for at visepresidenten må flytte inn i Det hvite hus.

7. okt. 2020 22:09 Sist oppdatert nå nettopp

Klokken 03 natt til torsdag norsk tid møtes visepresident og republikaner Mike Pence og demokratenes visepresidentkandidat Kamala Harris til debatt i Utah. Debatten er et av ritualene i amerikanske valgkamper. Som regel er den eneste spenningen knyttet til om en av kandidatene sier noe skikkelig dumt.

Årets debatt er annerledes. Den 3. november står valget mellom 74 år gamle Donald Trump og 77 år gamle Joe Biden. Trumps sykehusopphold gjør at det stilles nye spørsmål ved om helsen hans er god nok til fire nye år. Trump selv har hatt som strategi å gi inntrykk av at Biden allerede er senil.

Faren for at visepresidenten må overta i løpet av de fire neste årene er med andre ord langt større enn vanlig.

Kamala Harris, vant med å være den første

Valgkampen 2020 preges av pandemien. Her er Kamala Harris i en frisørsalong i Detroit. Paul Sancya, AP/NTB

Kamala Harris får muligheten til å vise hvem hun er. Hun må være forberedt på å forklare hvordan hun som angrep Biden kraftig under nominasjonsvalgene, nå skal stille seg bak alt han står for.

Joe Biden lovet tidlig at han ville gå for en kvinnelig visepresident dersom han vant demokratenes nominasjon. Da landet ble rystet av raseopptøyer på forsommeren, ble det også klart at hun burde være farget.

Demokratene hadde flere gode kandidater, men ingen ble veldig overrasket da Biden pekte på Kamala Harris (55). Hun er senator fra California og har lang erfaring fra delstatens justispolitikk.

Med mor fra India og far som stammer fra slaver på Jamaica, har hun en bakgrunn som passer inn i Det demokratiske partiets ønsker i 2020. At faren ikke stammer fra en slaveplantasje i de amerikanske sørstatene gjør at hun ikke kaller seg selv afrikansk-amerikansk.

Hun er den første svarte visepresidentkandidaten og den første av indisk avstamning.

Les også Historiens første – gang på gang

Ikke uventet har politiske motstandere spilt rasekortet mot henne. Det ble sådd tvil om hun egentlig er kvalifisert for å stille som kandidat til visepresidentembetet. Man må nemlig være født som amerikansk borger for å kunne bli president. Det er som et ekko av Donald Trumps påstander om at Barack Obama egentlig ikke var født i USA.

Fakta Kamala Harris Født 20. oktober 1964 i Oakland, California. Har indisk mor og jamaicansk far. Gift, ingen egne barn. Utdannet jurist og utnevnt til assisterende statsadvokat i Alameda County i 1990. Ble som første svarte kvinne valgt til justisminister i California i 2011, en posisjon hun hadde til 2017, da hun ble valgt inn i Senatet for demokratene. Har som senator blant arbeidet for helsereform, forbud mot angrepsvåpen og progressiv skattereform. Kilde: NTB Vis mer

Les også Hvordan skal vi snakke om Kamala Harris? | Christina Pletten

I 2019 offentliggjorde hun ambisjonen om å bli president, etter bare to år som senator. Valgkampen hennes så ut til å starte veldig bra. Hun markerte seg tidlig med harde angrep på Joe Biden. Særlig i klimapolitikken er hun tilhenger av en mer radikal politikk.

Men luften gikk ut av ballongen etter de første debattene.

På venstresiden i partiet ble det stilt spørsmål ved om hun er for konservativ.

Under nominasjonskampen kom rettssystemet i fokus, med kritikk av både straffenivå og diskriminering. Hun måtte svare for årene som statsadvokat og justispolitiker hjemme i California. Da gikk hun inn for harde straffer. En gang gikk hun mot å DNA-teste en dødsdømt fange. Hun slet med å forsvare seg da disse sakene kom opp.

I debatten mot Mike Pence må hun regne med å måtte forsvare at hun plutselig snur i sakene, der hun markerte avstand til Biden for under ett år siden.

Debatten foregår inne i Kingsburry Hall, ved University of Utah. Julio Cortez, AP/NTB

Pence må forsvare Trump og de fire siste årene

Størst spenning når det gjelder visepresident Mike Pence er hva han har å si om president Trumps håndtering av koronapandemien. Han må forsvare presidenten som sier at covid-19 ikke er noe å frykte. Samtidig ventes det at han viser forståelse for pårørende til de 210.000 amerikanerne har dødd så langt.

Mange vil også forsøke å tolke det han sier om presidentens egen helsetilstand.

I alle fall utad har Pence vært selvutslettende lojal. Det er populært hos Trumps kjernevelgere. Men om han skal bruke debatten til å forberede egen valgkamp i 2024, kan det skape problemer. Han må stå for noe selv også.

Fakta Mike Pence USAs 48. visepresident er 61 år gammel. Han har bodd mesteparten av livet i Indiana. Han er utdannet jurist, men før han ble politiker på heltid, jobbet han som programleder på radio. Pence satt i Representantenes hus i Kongressen fra 2001 til 2013. Broren hans vant samme distrikt og sitter i Kongressen nå. I 2013 ble han guvernør i Indiana. Pence er gift med Karen, som han møtte på universitetet. De har to døtre og en sønn. Vis mer

Vant debatten før den startet

Mike Pence var debattmester på videregående skole. Nå er ikke jobben å angripe motstanderen, men forsvare Donald Trumps politikk. Nati Harnik, AP/NTB

Mike Pence har litt erfaring med slike debatter. For fire år siden møtte han Hillary Clintons visepresidentkandidat Tim Kaine. Det eneste minneverdige fra den debatten var at Det republikanske partiet la ut en artikkel som slo fast at Pence vant debatten, en time før de hadde sagt ett eneste ord. Partiet slo fast at Pence var best på økonomi, og at han satte lys på «Hillarys skandaler».

Republikanerne fjernet artikkelen da de ble oppmerksomme på feilen, ifølge vice.com.

Seerne håpet at Sarah Palin ville dumme seg ut. De ble skuffet. Rick Wilking, Reuters/NTB

De to trakk 37 millioner seere. Det var 44 prosent færre enn de som så den minst sette debatten mellom Hillary Clinton og Donald Trump.

Den eneste gangen et møte mellom visepresidentkandidatene har trukket flere seere enn hovedpersonene, var i 2008. Da møttes daværende visepresident Joe Biden og Alaskas guvernør Sarah Palin. Spenningen var om ukjente Palin ville si noe forferdelig dumt. De ble skuffet, ifølge Politico.

Bidens viktigste oppgave var å ikke virke overlegen i møte med den forholdsvis uerfarne kvinnen. Det gikk også greit.

Slik sett var det en kjedelig debatt.

For både Pence og Harris er denne ukens debatt viktig med tanke på å etablere seg som presidentkandidater i 2024.

De må kombinere lojalitet til henholdsvis Trump og Biden, samtidig som de står frem som selvstendige politikere.