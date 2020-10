Eriksen Søreide om USA under Trump: «Det er så mye støy.»

Den norske utenriksministeren medgir at forholdet til USA er blitt mer utfordrende etter at Donald Trump ble president.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide foretrekker å se forbi Twitter-feeden til Donald Trump. Stian Lysberg Solum / NTB

I dag 07:58

Kommer Donald Trump til å akseptere et nederlag dersom han taper i presidentvalget 3. november?

Svaret er ikke gitt. Flere ganger har han vegret seg for å si at han kommer til å erkjenne et tap.

– Jeg håper det blir et rettferdig valg, var det han valgte å si da han ble spurt om saken under en debatt mot utfordreren Joe Biden i forrige uke.

Den debatten startet klokken tre om morgenen, norsk tid. Men mange i Norge satt oppe i nattemørket for å se på. Blant dem var utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Også hun la merke til at Trump heller ikke denne gangen ville svare på spørsmålet.

– Det helt grunnleggende at man aksepterer et valgresultat. Det må man gjøre. Det er også helt grunnleggende at institusjonene fungerer. Og det har jeg stor tillit til at de gjør, sier hun i et intervju med Aftenposten.

Donald Trump møtte Joe Biden til duell i forrige uke. Da nektet Trump å si at han vil godta et valgnederlag. BRIAN SNYDER / Reuters / NTB

Uenige med USA om viktige ting

Vi treffer Eriksen Søreide på kontoret hennes i Victoria terrasse. Et hektisk reiseprogram er det siste halve året blitt erstattet av et hektisk videomøteprogram. De siste månedene har hun bare vært på to utenlandsturer: En dagsreise til Berlin i august og en kort tur til Estland i september.

Men utenrikspolitikken tar ikke koronapause av den grunn. Eriksen Søreide vil ikke bruke tid på å kommentere Donald Trumps mange kontroversielle utspill, men hun medgir at forholdet til USA har vært preget av enkelte utfordringer de siste tre-fire årene.

– Det har alltid vært områder der vi har vært uenige med USA. Men vi ser nå at det også er på områder som har stor betydning for oss, sier hun.

Utenriksministeren nevner tre eksempler:

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide satt på første rad, like ved visepresident Mike Pence, da statsminister Erna Solberg holdt pressekonferanse med president Donald Trump i Det hvite hus i januar 2018. Heiko Junge / NTB

«Det er så mye støy»

Eriksen Søreide mener likevel at båndet mellom landene er svært sterkt. Hun påpeker at USA blant annet har styrket det sikkerhetspolitiske samarbeidet med Europa, inkludert Norge, etter at Trump ble president.

– Forholdet mellom Norge og USA er ekstremt langsiktig. Det er dypt, det er sterkt, og det tåler betydelig grad av uenighet, sier hun.

Men for å komme frem til denne konklusjonen, velger hun bevisst å se mer på hva USA gjør enn hva Donald Trump sier eller tvitrer.

– Vi må se forbi Twitter-feeden for å få øye på at samarbeidet går veldig bra. Men det er klart det er utfordrende å oppleve en ordbruk som ikke er representativ for den virkeligheten vi ser, sier hun.

Denne kontrasten mellom Trumps ord og amerikanernes handlinger gjør det vanskelig å forklare folk i Norge at forholdet til USA fortsatt er sterkt, sier utenriksministeren.

Og legger til:

– Fordi det er så mye støy.