Ghislaine Maxwell: – Jeg så aldri upassende aktiviteter

Maxwell forsvarer menneskehandeltiltalte Jeffrey Epstein i et nylig frigitt vitnemål.

Ghislaine Maxwell nekter for at hennes tidligere partner Jeffrey Epstein misbrukte mindreårige jenter. Bildet er fra et arrangement på Island i 2013. Foto: Reuters/THE ARCTIC CIRCLE/NTB

Kari Mette Hole Journalist

Nå nettopp

Torsdag ble et over 400 sider langt vitnemål fra 2016 frigitt. I dokumentene sier Ghislaine Maxwell blant annet at hun aldri har skaffet mindreårige jenter til sin tidligere partner Jeffrey Epstein.

– Jeg så aldri noen upassende aktiviteter mellom mindreårige og Jeffrey, sier hun i vitnemålet, ifølge BBC.

Vitnemålet stammer fra et sivilt søksmål fra 2016 mellom Maxwell, Epstein og Virginia Giuffre. Giuffre er et av ofrene som har anklaget Epstein for seksuelle overgrep mot henne da hun var mindreårig. Maxwell anklages også for å ha vært delaktig i overgrepene.

Maxwell og hennes advokater har i flere år forsøkt å holde rettsdokumentene skjult fra offentligheten, men tidligere denne uken ble anken avslått av en domstol.

Maxwell blir beskrevet som den avdøde Jeffrey Epsteins høyre hånd. Hun avviser anklagene om å ha spilt en rolle i at den tidligere partneren misbrukte en lang rekke mindreårige jenter. Foto: REUTERS TV/NTB

– Ikke ansvarlig for hva Jeffrey gjør

Ifølge dokumentene sier Maxwell at hun ikke har kjennskap til at Epstein hadde sex med mindreårige jenter. Hun mener det ikke var noen mindreårige jenter på Epsteins private øy, og sier hun ikke kjenner til transport av jenter dit i forbindelse med prostitusjon.

Maxwell beskriver derimot Epstein som en god venn som hun ville hjelpe, etter at han ble dømt for sexhandel i 2008.

– Jeg er en veldig lojal person, og Jeffrey var god mot meg da faren min døde, sier hun ifølge CNN.

Maxwell forklarer at hun hjalp finansmannen med bemanning i hjemmet hans. Hun sier hun ansatte arkitekter, treningsinstruktører, gartnere og folk til alle tenkelige «skikkelige jobber». Samtidig avviser hun å ha ansatt noen under 18 år.

På spørsmål om hvor hun traff Giuffre for første gang, sier hun at hun ikke husker å ha møtt henne på Donald Trumps Mar-a-Lago-eiendom. Hun nekter for at hun skal ha fulgt Giuffre til Epstein for å gi ham massasje.

Giuffre har anklaget Maxwell for å rekruttere henne til å bli Epsteins massør da hun var mindreårig. Hun sier han, med Maxwells hjelp, holdt henne som sexslave.

Gjennom hele vitnemålet avviser Maxwell alle Giuffres anklager som løgner og mener påstandene er absurde.

– Jeg er ikke ansvarlig for hva Jeffrey gjør, fastslår hun videre i vitnemålet.

Et vitnemål Ghislaine Maxwell ga i 2016 i forbindelse med et sivilt søksmål ble frigitt torsdag. Foto: REUTERS/Carlo Allegri/NTB

Maxwell er tiltalt for å ha rekruttert mindreårige jenter helt ned i 14-årsalder, som ble seksuelt misbrukt av Jeffrey Epstein. Hun er også tiltalt for å ha deltatt i overgrepene, og for å ha løyet under ed. Maxwell ble pågrepet tidligere i sommer, etter å ha vært ettersøkt i over et år.

Hun nekter straffskyld på alle punkter, og sitter varetektsfengslet i påvente av rettssaken i juli neste år.

Blir hun dømt, kan straffen bli opp mot 35 år i fengsel.