Snart kan den svenske regjeringen falle

Riksdagen i Sverige stemmer mandag klokka 10 over et mistillitsforslag mot Stefan Löfvens rødgrønne regjering.

Statsminister Stefan Löfven kan enten velge å gå av eller skrive ut nyvalg hvis regjeringen får flertallet i Riksdagen mot seg. Foto: Lars Schröder / TT NYHETSBYRÅN / NTB

NTB

21. juni 2021 09:27 Sist oppdatert 16 minutter siden

Uten et kompromiss i siste liten kommer regjeringen, som består av Socialdemokraterna og Miljöpartiet, til å få flertallet mot seg.

Forslaget er fremmet av Sverigedemokraterna, og i tillegg har Vänsterpartiet, Moderaterna og Kristdemokraterna varslet at de vil stemme ja. De har til sammen 181 representanter, seks flere enn de 175 som kreves for å flertall.

Blir regjeringen felt, har Löfven to valg: Regjeringen går av, eller han kan lyse ut nyvalg innen en uke.

Hvis regjeringen går av, må Riksdagens talmann, som tilsvarer stortingspresident i Norge, kalle inn partiene til samtaler for å sondere støtten til en ny statsminister og regjering.

Forrige gang dette skjedde, etter valget i 2018, tok det 134 dager før en regjering var på plass, og da endte det med at Löfven kom tilbake som statsminister etter å ha ledet en overgangsregjering med begrenset myndighet.

Grunnen til krisen er at Vänsterpartiet, hvis støtte den rødgrønne regjeringen er avhengig av, har varslet at de vil stemme for mistillit fordi de er sterkt imot et forslag om å fristille leieprisene på nye boliger.