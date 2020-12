Valget av ny leder for holocaust-minnesmerket i Israel skaper storm

Effi Eitam har sagt at palestinere bør utvises fra Vestbredden. Han mener også at arabere må ut av parlamentet.

Effi Eitam var statsråd da han møtte bosettere som skulle evakueres i 2002. Foto: AP / NTB

34 minutter siden

Hvem er rett person til å lede Yad Vashem? Det er Israels offisielle minnesmerke for jøder som ble drept under holocaust.

Regjeringen til statsminister Benjamin Netanyahu har utpekt Effi Eitam (68) til stillingen. Det skaper storm i Israel og i jødiske miljøer verden rundt. Blant annet har 750 professorer og andre akademikere signert et opprop mot valget.

Eitam er en pensjonert general og tidligere statsråd. Men det mange i Israel forbinder ham med, er svært kontroversielle uttalelser om arabere.

Han mener den arabiske delen av befolkningen i Israel utgjør en tikkende bombe. Han kaller dem en gjeng forrædere. Og han har blant annet tatt til orde for at de fleste palestinere må utvises fra Vestbredden. Han har også sagt at arabiske folkevalgte må fjernes fra det politiske systemet.

Altså at de ikke skal kunne velges inn i nasjonalforsamlingen Knesset. Arabere utgjør 20 prosent av den israelske befolkningen.

Bilder av mennesker som ble drept under holocaust preger minnesmerket Yad Vashem i Jerusalem. Foto: Ronen Zvulun, Reuters / NTB

Sterke protester

Yad Vashem skal først og fremst være et minnested for nazistenes ofre. Men det skal også være en institusjon som taler for universelle moralske verdier og lærer folk om antisemittisme og rasisme.

Enkelte akademikere sier de vil avslutte samarbeidet med Yad Vashem hvis Eitam tiltrer stillingen.

Israel Bartal er professor i moderne jødiske historie ved Hebrew University i Jerusalem. Han sier han vil kutte all kontakt med Yad Vashem hvis Eitam blir leder der.

– En institusjon som ledes av en person med så ekstreme meninger, vil aldri bli tatt seriøst, sier Bartal til New York Times.

Ervin Kohn: – Helt forferdelig

Forstander Ervin Kohn ved Det Mosaiske Trossamfund i Oslo er klokkeklar i sin vurdering av Eitam.

– Det er helt forferdelig å utnevne ham som leder. Han har ikke et moralsk kompass som er Yad Vashem verdig, sier Kohn.

– Det er flere år siden han kom med sine kontroversielle uttalelser. Fortjener han er ny sjanse?

– Nei, han har kommet med flere uttalelser, og han har gjentatt dem, sier Kohn.

Han viser til hva Michael Melchior skrev i et leserinnlegg i Times of Israel. Melchior er fortsatt overrabbiner ved Det Mosaiske Trossamfund i Oslo. I leserinnlegget skriver han at Eitam er et grusomt valg som ny leder av Yad Vashem. Han skriver også at det er Eitams handlinger og retorikk som diskvalifiserer ham fra å ha en slik stilling.

– Giftig kampanje

Også mange jødiske ledere i Israel og rundt i verden har engasjert seg. Kritikere mener at Netanyahu politiserer en institusjon som bør være utenfor den politiske sfæren.

– En som bruker slik retorikk, kan ikke lede en institusjon som er etablert for å advare mot faren ved slik ordbruk, skriver ledere for jøder i Australia, ifølge Haaretz.

De mener det vil ødelegge institusjonens kjernebudskap.

Effi Eitam får behandling etter at bosettere og israelske sikkerhetsstyrker barket sammen. Bildet er tatt da en av bosetternes utposter ble evakuert i 2006. Foto: Baz Ratner, AP /NTB

Men det er på ingen måte alle som er enig i det. Flere mener protestene er en giftig kampanje fra venstresiden og mediene og peker på at Eitam er en dekorert offiser. Det påpekes også at det er flere år siden han kom med sine omstridte uttalelser.

Utnevnelsen har skapt sterk uenighet internt i Netanyahus regjering. Eitam er avhengig av støtte i en avstemning i regjeringen for å kunne tiltre. Det kan se ut til at det vil bli blokkert.