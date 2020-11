Trump lager problemer for Biden, det kan true USAs sikkerhet

Når Donald Trump nekter å samarbeide med Joe Biden, kan det gjøre USA mer sårbart for terror og spionasje.

Når Donald Trump forsinker Joe Bidens forberedelser, utsetter han hele landet for fare. Foto: Carlos Barria, Reuters/NTB

22. nov. 2020 23:14 Sist oppdatert nå nettopp

Utgående president Donald Trump nekter regjeringsapparatet å samarbeide med valgvinneren Joe Biden og hans folk. Resultatet er at Biden kan få problemer når han overtar presidentmakten 20. januar neste år.

Tradisjonen er at valgvinneren så snart som mulig får tilgang til den daglige orienteringen USAs etteretningstjenester setter sammen for presidenten. Slik får den påtroppende presidenten oversikt over problemene han må håndtere fra første dag i Det hvite hus.

Trump nekter Biden å snakke med etterretningstjenestene.

Regjeringsapparatet får heller ikke begynne å sikkerhetsklarere folkene Biden ansetter, skriver tidsskriftet Foreign Policy.

Det betyr at folkene som overtar 20. januar ikke kan forberede seg ordentlig.

Minner om 11. september

Sist arbeidet med maktovertagelsen ble forsinket var i år 2000, da USAs høyesterett til slutt ga valgseieren til George W. Bush over en måned etter valget. TV-selskapet NBC har snakket med Bush’ stabssjef Andy Card.

Han minner om terrorangrepene 11. september 2001, under åtte måneder etter at Bush overtok. Card sier at dersom man hadde hatt en lengre overgangsperiode, ville det muligens vært en bedre forberedt regjering, og kanskje ikke noe angrep i det hele tatt.

– Dette er veldig alvorlig, sier han.

Påstanden om at den korte overgangsperioden fikk så alvorlige følger er ikke ny. Undersøkelseskommisjonen etter terrorangrepene skrev det samme.

USA skiller seg ut i Vesten ved at store deler av embetsverket skiftes ut ved valgskifte. Joe Biden og hans folk skal fylle 4000 jobber. Langt fra alle disse trenger sikkerhetsklarering. Men de trenger hjelp fra forgjengerne til å sette seg inn i jobben.

Kamala Harris er allerede sikkerhetsklarert, etter å ha jobbet med etterretning i senatet. Men mange andre som skal overta ansvaret må vente på klarereingen. Foto: Andrew Harnik, AP/NTB

Får ikke tilgang på sikre IT-systemer

Et annet mulig problem for Biden er at han heller ikke får hjelp av regjeringens eksperter på datasikkerhet. The Wall Street Journal skriver at det gjør overgangsarbeidet utsatt for spionasje. Koronapandemien gjør at overgangsarbeidet i enda større grad enn vanlig er avhengig av en sikker IT-struktur, i og med at de fleste jobber hjemmefra.

Donald Trump har gitt ordre om at de ikke skal få hjelp av landets fremste eksperter på å sikre datasystemene. Vanligvis kan valgvinneren overta et ferdig IT-system for å forberede politikken sin. Den luksusen har ikke Biden nå.

«Hackere elsker en dårlig maktovertagelse», skrev The Hill nylig. Nettavisen minner om den avtroppende regjeringens forpliktelser til å hjelpe de som er på vei inn.

«Mens denne prosessen er viktig på mange måter, er den helt avgjørende når det gjelder sikkerhetspolitikk», skriver avisen, og føyer til: «Det virker ikke som om president Trump bryr seg om det».

Nettavisen Fedscoop skriver at Bidens nettside har en .com-adresse. Det regnes som langt mindre sikkert enn regjeringens nettsteder, som slutter med «.gov».

The Wall Street Journal skriver at Bidens overgangsteam sannsynligvis er et svært fristende mål for spioner fra Kina, Russland og andre fiendtlige makter. Bidens folk sier til avisen at de har lagt stor vekt på IT-sikkerhet og bruker de best tilgjengelige systemene.

Ifølge Forbes og flere andre medier bruker Biden og hans folk programvare fra Google. De har kjøpt datagigantens sikreste systemer.