Oslofjordtunnelen stengt i begge retninger

Oslofjordtunnelen er stengt på grunn av tekniske problemer. Årsaken er feil på viftene i tunnelen.

Oslofjordtunnelen er stengt i begge retninger (arkivbilde). Foto: Terje Bendiksby/NTB

9 minutter siden

E134 Oslofjordtunnelen er stengt i begge retninger, meldte Politiet Øst på Twitter klokken 06.30 onsdag morgen. De meldte da om kø i begge retninger.

Årsaken til stengingen av tunnelen er en defekt del til viftesystemet.

Feil fører til at en tredjedel av viftene i tunnelen ikke virker, skriver Veitrafikksentralen Øst på Twitter. Tunnelen kan derfor ikke åpnes for trafikk.

Frykter farlige gasser

Med så mange vifter ute av spill, er det nemlig fare for at man får for høye nivåer av gassene nitrogenoksid og karbonmonoksid. Det kan også oppstå en farlig situasjon dersom man får røykutvikling fra et kjøretøy.

Frogn- og Vassumtunnelen er også stengt i retning mot Drammen som følge av at Oslofjordtunnelen er stengt. Anbefalt omkjøring til Drøbak er ifølge Vegtrafikksentralen Øst via Korsegårdenkrysset. De anbefaler også omkjøring via Oslo eller fergesambandet Horten-Moss.

Det kan ta lang tid å reparere feilen

Vegtrafikksentralen jobber med å fikse feil, men det kan ta tid å få på plass en ny del.

– Det kommer an på når den delen er fremme. Det er veldig uvisst. Det kan være alt fra et par timer til en dag, sier Anne Hårstad i Vegstrafikksentralen Øst til VG.