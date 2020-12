Mitch McConnell har gratulert Joe Biden med valgseieren

Den republikanske partitoppen Mitch McConnell gratulerte tirsdag Joe Biden med valgseieren.

Mitch McConnell gratulerer Joe Biden med valgseieren. Foto: Kevin Dietsch/Pool via AP/NTB

Det har gått litt over fem uker siden Biden ble utropt til valget vinner. Men ledende republikanere har til nå nektet å anerkjenne demokratens valgseier. Blant dem var leder av Senatet, Mitch McConnell.

Men mandag avgjorde valgkollegiet formelt valget. 306 av 538 valgdelegater ga sin stemme til Joe Biden og visepresident Kamala Harris. Dette er mer enn nok for å komme over den magiske 270-grensen som skal til for å overta presidentembetet.

Tirsdag kommenterte flertallslederen resultatet.

Har gratulert Biden

– Valgkollegiet har talt. Så i dag vil jeg gratulere kommende president Joe Biden, sa McConnell fra talerstolen i Senatet.

McConnell brukte uttrykket «president-elect». Dette er et symboltung tittel i USA. Det brukes om kommende presidenter i tiden mellom personen blir valgt og han eller hun tiltrer.

McConnell sa han hadde vært i kontakt med Biden og gratulert ham med valgseieren.

Senatorens kommentar om Biden kom på slutten av et lengre innlegg. Her hadde McConnell brukt mesteparten av tiden til å skryte av Trump-administrasjonens resultater gjennom fire år.

Donald Trump nekter fortsatt å erkjenne nederlaget. Senest tirsdag tvitret han sine grunnløse påstander om at valget var utsatt for juks.

Følger etter

Også andre ledende republikanere har omsider akseptert Bidens seier.

Blant dem er senatorene John Cornyn fra Texas, Roy Blunt fra Missouri og John Thune fra Sør-Dakota.

– Det kommer et punkt hvor man må akseptere virkeligheten. Når valgkollegiet har tatt sin beslutning, er det på tide å se fremover, sier Thune. Han er republikanernes nestleder i Senatet.

Hva skjer nå?

6. januar møtes de to kamrene i Kongressen. Der skal valgkollegiets stemmer offisielt leses opp og godkjennes. Visepresident Mike Pence leder møtet.

Når stemmene her er godkjent, er valgresultatet offisielt satt. Da gjenstår kun innsettelseseremonien 20. januar.