Republikanernes senatsleder Mitch McConnell har gratulert Joe Biden med valgseieren

Den republikanske partitoppen Mitch McConnell gratulerte tirsdag Joe Biden med seieren i presidentvalget.

Mitch McConnell gratulerer Joe Biden med valgseieren. Foto: Kevin Dietsch/Pool via AP/NTB

NTB-AP

10 minutter siden

McConnell, som er leder av Senatet, hadde før tirsdag enda ikke anerkjent Biden som valgets vinner.

Men mandag avgjorde valgkollegiet formelt valget.

Tirsdag sa McConnell i en tale til Senatet at han har vært i kontakt med Biden og gratulert ham med valgseieren. Han sier også at landet har en nyvalgt president, og visepresident, og at valgkollegiet har talt.

– Jeg vil gratulere president-elekt Joe Biden, sier McConnell.

Uttrykket «president-elect» er hva man kaller den kommende presidenten i tiden mellom personen blir valgt og han eller hun tiltrer 20. januar.