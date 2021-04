Seksbarnsmoren gikk på skole for å lære seg håndarbeid. Da gikk mennene til angrep.

KABUL (The Washington Post): For to tiår siden styrtet USA og vestlige land det ekstremistiske Taliban-regimet. Hva har egentlig Nato oppnådd etter alle disse årene i Afghanistan?

En 33 år gammel seksbarnsmor i Kandahar. Hun ble nylig trakassert av unge menn på sitt dypt konservative hjemsted. Foto: Lorenzo Tugnoli

Susannah George

Aziz Tassal

Haq Nawaz Khan

Det begynte med en kort telefonsamtale. Den 27 år gamle læreren i Balkh, nord i Afghanistan, kunne ikke vite at den skulle endre livet hans. Stemmen tilhørte en kvinne han kjente. De hadde vært naboer og barndomsvenner. Men da hun ringte, ble han straks vettskremt, forteller han syv måneder senere.

Kvinnen var gift, og dermed var det ifølge Taliban strengt forbudt for henne å snakke med en mann hun ikke er i slekt med. Læreren avsluttet samtalen så raskt han kunne. Taliban er en ytterliggående islamistisk gruppe som styrer en stor del av Afghanistan.

Neste dag ble han innkalt til en Taliban-leir, der han ble påsatt håndjern og plassert i en celle. Utenfor så han medlemmer av en familie som kranglet med slektningene hans. Da innså han at han hadde gått i en felle.