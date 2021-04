Den nye skyggeregjeringen hylles over hele landet. Nå krever de å få delta på toppmøte.

Kuppmakerne i Myanmar har fått konkurranse. Nå har en selvutnevnt skyggeregjering gitt Aung San Suu Kyi tilbake hennes gamle jobb – mens hun sitter fengslet.

Demonstrantene i Myanmar har funnet mange kreative måter å spre budskapet sitt på. Her holder en jente opp en pengeseddel der noen har skrevet «Vi vil ha demokrati». Foto: AP/NTB

Én time siden

«Vær så snill å ønske folkeregjeringen velkommen», sier en mann i hvit skjorte i en ti minutter lang videomelding.

Mannen heter Min Ko Naing. I Myanmar er han en legende. I over 30 år har han kjempet for fred og demokrati i hjemlandet sitt. Makt har han aldri ønsket. Da Aung San Suu Kyi gikk fra husarrest til å bli landets mektigste person for et tiår siden, trakk Min Ko Naing seg stille tilbake for å male bilder.

Men nå legger han penselen fra seg. Demokratiet må reddes på nytt.

Før helgen kunngjorde han at han og en gruppe aktivister har dannet en skyggeregjering. De ønsker nå å fremstå som landets legitime ledere. Militærjuntaen som kuppet makten 1. februar, skal «rykkes ut med roten», sier han i videoen.

Les også Myanmars kuppmakere blir stadig mer brutale. – Jeg har vært på rømmen i to måneder

Aung San Suu Kyi med i toppen

Den nye skyggeregjeringen har fått navnet «New Unity Government», som er blitt forkortet til «NUG». President Win Myint og regjeringsleder Aung San Suu Kyi, som begge ble arrestert i kuppet 1. februar, er blitt tildelt de samme posisjonene i den nye regjeringen.

– Det er veldig viktig at de har fått disse rollene. Det gir denne nye skyggeregjeringen autoritet internt i landet, sier Asia-forsker Stein Tønnesson ved fredsforskningsinstituttet Prio.

Demonstranter protesterte i gatene over hele Myanmar i helgen, blant annet i den gamle hovedstaden Yangon. Mange holdt opp plakater som ønsket den nye skyggeregjeringen velkommen. Foto: Reuters/NTB

Han har selv bodd lenge i Myanmar og følger utviklingen i landet svært tett. Den nye skyggeregjeringen har en annen klar fordel, ifølge forskeren.

– Den er bredt sammensatt av ledere fra de aller fleste store etniske gruppene. Samtidig har de ikke tatt med representanter for de væpnede etniske gruppene. Det gir et inntrykk av fredelig motstand, noe de trolig også vil være tjent med i møte med militærmakten som nå styrer landet, sier Tønnesson.

Statsministeren i skyggeregjeringen er Mahn Win Khaing Than, som tilhører Karen-minoriteten. Samtidig er Salai Maung Taing San, kjent som Dr. Sasa, oppnevnt som talsperson og minister for internasjonalt samarbeid. Han tilhører Chin-minoritetsgruppen.

Les også Den syv år gamle jenta og utallige andre er blitt drept. Her er årsakene til at Kina ikke griper inn.

Munker hyllet den nye «regjeringen»

Nyheten om skyggeregjeringen spredte seg raskt i Myanmar i helgen. Demonstranter over hele landet viste at de var glade for kunngjøringen. Med den ene armen holdt de opp tre fingre – det nye symbolet på opprør og frihetskamp. Med den andre løftet de opp plakater som ønsket folkeregjeringen velkommen.

Blant dem var en rekke munker, kledd i oransje, røde og lilla kjortler. «Vi støtter NUG» sto det på plakatene de holdt opp under en protestmarsj i storbyen Mandalay denne helgen.

Munkestanden har en svært viktig rolle i Myanmars samfunnsliv. Så lenge militærjuntaen ikke støttes av denne gruppen, vil de slite med å bli oppfattet som en legitim myndighet i hjemlandet.

Det er ikke bare på hjemmebane at militærjuntaen prøver å fremstå som landets rette myndighet. Også i utlandet ønsker de å vinne aksept. Derfor planlegger kuppleder Min Aung Hlaing å reise til Indonesias hovedstad, Jakarta, lørdag, ifølge den thailandske avisen Bangkok Post.

Der skal han delta på toppmøtet i den sørøstasiatiske samarbeidsorganisasjonen Asean.

Nå krever Myanmars nye skyggeregjering at også de skal få delta på møtet, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Aung San Suu Kyi var Myanmars mektigste person frem til 1. februar. Da ble hun styrtet i et militærkupp ledet av hærsjef Min Aung Hlaing. Hun sitter nå fengslet på et ukjent sted. De to har hatt et anstrengt forhold i mange år. Bildet er fra desember 2015. Foto: SOE ZEYA TUN / Reuters

De ti landene i Asean bør heller ikke anerkjenne militærregimet på toppmøtet, mener Moe Zaw Oo. Han har rollen som viseutenriksminister i skyggeregjeringen.

– Dersom Asean vurderer tiltak som har med Myanmar å gjøre, vil jeg si at de ikke kommer til å lykkes med mindre de forhandler med NUG, som har folkets støtte og fullstendig legitimitet, sier Moe Zaw Oo til Voice of America.

Han får nok ikke ønsket sitt oppfylt, mener Prio-forsker Stein Tønnesson.

– Sannsynligvis kommer kravet om å delta til å bli avvist av Asean. Men det kan tenkes at de åpner for en symbolsk handling. Kanskje et uformelt møte for å innhente informasjon om denne nye skyggeregjeringen. Da får de sendt et signal uten å sidestille dem med landets makthavere, sier han.