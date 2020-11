Verden Den islamske staten (IS) Åsne Seierstad gjorde søstrene fra Bærum landskjente. De er rasende på henne.

AL-ROJ, SYRIA/OSLO (Aftenposten): Ingen har hørt fra dem på halvannet år. Nå sier den yngste av de to Bærum-søstrene at hun vil ta med datteren hjem til Norge.

27. nov. 2020 19:45 Sist oppdatert nå nettopp

En tynn og høyreist kvinne med solbriller og munnbind foran ansiktet kommer inn i det nakne intervjurommet i Al-Roj-leiren i det nordøstlige Syria. Halter hun litt?

Det er Leila. Den yngste av søstrene fra Bærum som ble landskjent gjennom To søstre, Åsne Seierstads bok.

De to norsksomaliske søstrene reiste fra Norge høsten 2013 og knyttet seg senere til IS. Leila og Ayan, som Seierstad kalte dem i boken, var bare 16 og 19 år gamle. Farens kamp for å få dem tilbake ble en føljetong i norske medier. Boken om dem ble en prisvinnende bestselger.

De to Bærum-jentene var 16 og 19 år gamle da de reiste fra Norge til Syria i oktober 2013. Privat

Det var en sensasjon da Aftenposten fant dem igjen i Al-Hol-leiren i Syria i juni i fjor. Leila og Ayan hadde overlevd bombingen av IS’ siste tilholdssted, Baghouz. Søstrene og barna deres var blant de siste som kom levende ut derfra i mars 2019.

Siden ble det veldig stille. De ville ikke ha noe mer med hverken pressefolk eller norske myndigheter å gjøre. Søstrene hadde ikke oppgitt sine virkelige navn til myndighetene i Syria og forsvant i kaoset i leiren.

Aftenposten besøkte Al-Hol-leiren tre ganger i november. Vi hørte rykter om at søstrene hadde gjort som så mange andre: rømt fra leiren. Kanskje de befant seg sammen med restene av IS i Idlib, i den andre enden av landet?