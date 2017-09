Kims siste bombe dobbelt så kraftig som hittil antatt

– Sannsynligheten er stor for at Kim snakker sant om at det var en hydrogenbombe, sier Anne Strømmen Lycke ved Norsar.

11 minutter etter at Nord-Korea 3. september detonerte en kjernefysisk bombe i Punggye-ri-fjellet nordøst i landet, målte Norsar jordskjelvet ved sin stasjon i Hedmark. De norske ekspertene anslo da rystelsene til å ha en styrke på 5,8. Dette ble brukt til å anslå hvor kraftig bomben var.

Oppjustert til 16 Hiroshima-bomber

I tiden som er gått siden eksplosjonen, har ekspertene vurdert dataene nøyere. Norske Norsar har tidligere konsentrert seg om å måle små skjelv i Nord-Korea og på den russiske øya Novaja Semlja. Nå måtte de endre metodikken siden smellet var så stort. Dermed har de oppjustert jordskjelvet til styrke 6,1.

Det betyr at bomben var dobbelt så kraftig som hittil antatt. Samme dag som bomben gikk av, vurderte Norsar kraften til 120 kilotonn – åtte ganger større enn Hiroshima-bombens 15. Ny vurdering for Kims siste bombe: 250 kilotonn.

– Det er ganske dramatisk, sier Lycke.

Skader i atomfjellet

Hun påpeker at kommersielle satellittbilder viser store skader i fjellet der nordkoreanerne prøvesprenger. De ferske bildene viser ras og store skader i terrenget.

– Ti minutter etter eksplosjonen registrerte vi et etterskjelv på styrke 4. Dette var trolig en kollaps i sprengningstunnelen, sier Lycke.

Utvider området sitt?

Andre satellittbilder viser aktivitet i nye områder av Nord-Koreas atomfjell. Ekspertene ved 38 North ved Johns Hopkins-universitetet mener dette kan tyde på at nordkoreanerne er i gang med å utvide området. Det foregår nå ting ved andre tunnelåpninger til gruvegangene under fjellet enn før.

Ikke bekreftet

Nord-Korea hevder selv at de 3. september detonerte en såkalt hydrogenbombe. Dette er et mer komplisert og langt kraftigere kjernefysisk våpen enn enklere sprenglegemer som er basert på bare plutonium eller uran. En hydrogenbombe kan også lettere utvikles til et stridshode på et missil.

Sørkoreanerne har ved ni tilfeller de siste dagene målt snev av edelgassen xenon-133 i luften og koblet dette til prøvesprengningen. De har likevel ikke målt noe tritium, som ville bekreftet at bomben var en hydrogenbombe.

Sør-Korea testet ny rakett

Den spente situasjonen på Korea-halvøya ser ikke ut til å ha dempet seg etter at FNs sikkerhetsråd mandag vedtok nye og forsterkede sanksjoner mot Nord-Korea.

Onsdag prøveskjøt sørkoreanerne en nytt missil avfyrt fra luften.

Den tyske Taurus-raketten har en rekkevidde på 500 kilometer og har antiradarteknologi. Dermed kan den treffe nordkoreanske mål uten å bli oppdaget på radar først.

Militær «halshuggingsgruppe»

Samtidig skal sørkoreanske forsvaret innen året er omme ha klar en operativ kommando kalt halshuggingsgruppen. Den skal kunne utføre nattlige raid på nordkoreansk territorium med fly eller helikoptre og eliminere nordkoreanske ledere.

– Den beste avskrekkingen vi kan ha, bortsett fra egne atomvåpen, er å få Kim Jong-un til å frykte for sitt liv, sier en pensjonerte general, Shin Won-sik, til The New York Times.

Krav om atombomber i Sør-Korea

Tanken er at retorikk og tiltak av denne type skal overbevise Kim til å komme i dialog med den nyvalgte sørkoreanske president Moo Jae-in. Sørkoreanske opposisjonspolitikere er imidlertid ikke overbevist om at dette er nok. Ifølge Korea Times vil flere av dem at USA skal plassere ut kjernefysiske våpen i landet, men regjeringen ønsker ikke dette.

– Hvor våpnene er utplassert, er ikke lenger viktig, sa statsminister Lee Nak-yon i nasjonalforsamlingen.