Den siste amerikanske soldaten har forlatt afghansk jord.

De siste amerikanske flyene har lettet fra Kabul, og Taliban feirer. USA har forlatt Afghanistan etter 20 år med krig.

Generalmajor Chris Donahue ble den siste amerikanske soldaten som forlot afghansk jord. Like før midnatt tok en 20 år lang krig slutt.

NTB

30. aug. 2021 22:38 Sist oppdatert nå nettopp

Pentagon opplyste rett etter midnatt natt til tirsdag at de amerikanske militære har reist fra Kabul. Dermed er den 20 år lange krigen over.

General Frank McKenzie, som er sjef for USAs sentralkommando, sa at de to siste til å gå om bord i flyene, var øverstkommanderende på flyplassen, generalmajor Chris Donohue, og den amerikanske ambassadøren Ross Wilson.

AFPs korrespondent i Kabul melder at lyden av folk som skyter i været for å feire, høres fra flere kontrollpunkter rundt om i Kabul.

USA har alene evakuert over 120.000 mennesker fra Kabul siden operasjonen startet like før Taliban inntok den afghanske hovedstaden 14. august.

Ønsker gode forbindelser

Talibans fremste talsmann gratulerer afghanerne med seieren og sier Taliban ønsker gode diplomatiske forbindelser med USA og resten av verden.

– Gratulerer til Afghanistan, denne seieren tilhører oss alle, sa Taliban-talsmann Zabihullah Mujahid på en slags pressekonferanse på rullebanen på flyplassen i Kabul tirsdag morgen.

Få timer tidligere hadde den siste amerikanske soldaten forlatt Afghanistan etter 20 års militær invasjon.

– Vi ønsker å ha gode forbindelser med USA og verden. Vi ønsker gode diplomatiske forbindelser med dem alle, la han til.

Fikk ikke med seg alle

Det var satt en frist til tirsdag med å fullføre evakueringen. McKenzie sier at de ikke fikk med seg alle de ønsket å ha med ut av landet. Noen amerikanere som ønsket å evakueres, klarte ikke å komme seg til flyplassen i tide.

Ifølge utenriksminister Antony Blinken er mellom 100 og 200 amerikanere som vil ut, fortsatt igjen i landet. Trolig er det snakk om nærmere 100, ifølge ham. USA er forpliktet til å hjelpe dem alle sammen, lovet Blinken.

McKenzie sa at det ikke var noen evakuerte på flyene de siste tolv timene av operasjonen, bare soldater og utstyr. Den siste dagen måtte nærmere 5.000 soldater som har stått for evakueringen, flys ut.

I sin uttalelse til pressen sa Blinken også at USAs ambassade i Kabul fortsatt vil stå tom. Diplomatene som har jobbet der, vil bli flyttet til Doha i Qatar.

Flyplassen i Kabul mandag.

Norge evakuerte i overkant av 1.000 personer fra Kabul, men stanset operasjonen etter terrorangrepet på flyplassen torsdag. Mandag landet soldatene som har drevet det norske feltsykehuset på flyplassen, i Norge.