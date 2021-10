Kupler i kinesiske ørkener skaper atomfrykt i andre land

Eksperter er urolige for at stormaktene igjen skal kaste seg ut i et atomkappløp.

Dette bildet er fra Gobi-ørkenen vest i Kina. Til venstre er det satt opp en kuppel. Til høyre er det to små leirer med materialer, utstyr og brakker.

I juli jobbet Hans Kristensen og hans stab intenst. De gransket satellittbilder fra Kina. En dag fant de det de lette etter: Et mønster av oppblåsbare kupler. De er ca. 50–70 meter store og minner om tennishaller.

Selv om dette var en faglig triumf, ble de amerikanske forskerne ikke først og fremst glade. De hadde funnet det som kan føre verden inn i et nytt og annerledes kappløp om atomvåpen.