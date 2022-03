Toppmøte i Nato. Dette ble bestemt på kort varsel. USAs president Biden har kommet til Brussel for å delta på dette, samt andre møter. Alle de 30 lederne i alliansen er til stede i Brussel.

G7-møte. Dette er en gruppe som består av de sju rikeste demokratiske industrilandene i verden. Det vil også bli holdt i Natos hovedkvarter etter Nato-møtet. Her skal også Natos generalsekretær Jens Stoltenberg delta. Det er første gang en Nato-sjef deltar på et G7-møte.

Et ekstraordinært møte med EUs stats- og regjeringssjefer. Her skal EUs fjerde sanksjonspakken vedtas. Også her vil president Biden delta.