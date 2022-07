De ble hentet ut fra bomberegnet. Andre ukrainerne vil heller vente på Putins hær for å bli frigjort.

PAVLOGRAD, UKRAINA (Aftenposten): Sivile som nekter å flykte, får deler av skylden for Russlands seier i øst. Det kan bli et stort problem for Zelenskyjs neste trekk.

Sammen med flere titalls mennesker kom søstrene seg ut av Donbas i siste liten. De fleste av de evakuere er eldre som har tilbrakt dager og uker i bomberom. I tryggere Pavlograd måles blodtrykket deres etter den anstrengende turen.

33 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

Hva ville du gjort hvis en av verdens største militære makter bombet nabolaget ditt og rullet sakte, men sikkert nærmere hjemmet ditt med stridsvogner?

De fleste ville trolig flyktet. Gjort det de kunne for å berge livet. Men i Ukrainas østlige Donbas er ikke svaret så enkelt.