Advarer om at millioner av barn kan dø av sult

Hvis ikke verden handler umiddelbart, kan millioner av barn i 15 land komme til å dø av sult, advarer hjelpeorganisasjoner.

Somaliske kvinner og barn som har flyktet fra tørkerammede områder og slått seg ned utenfor hovedstaden Mogadishu.

Så mange som 8 millioner barn risikerer å dø dersom de ikke får umiddelbar hjelp, skriver organisasjonene i en pressemelding onsdag.

Årsaken er alvorlig matmangel i Afghanistan, Burkina Faso, Tsjad, Kongo, Etiopia, Kenya, Haiti, Madagaskar, Mali, Niger, Nigeria, Somalia, Sør-Sudan, Sudan og Jemen.

Bak advarselen står verdens seks største organisasjoner når det gjelder arbeid for å sikre barns rettigheter: Redd Barna, Plan, SOS-barnebyer, World Vision, Terre des Hommes og ChildFund Alliance. De understreker at det trengs drastiske og raske tiltak for å avverge katastrofen.

– Kan ikke vente

– Sult kan forebygges og har ingen plass i det 21. århundret. I 2017 viste vi kraften i kollektiv handling ved å avverge sult i Somalia. Som verdenssamfunn har vi et kollektivt ansvar for å sikre at det handles raskt for å hindre at hundretusener av barn dør. Vi kan ikke vente på at det erklæres sult før vi handler, skriver de i pressemeldingen.

De viser til at halvparten av dem som døde under sulten i Somalia i 2011, mistet livet før det offisielt ble erklært sult. 260.000 mennesker døde, hvorav halvparten var barn under fem år.

Etterlyser politisk vilje

På verdensbasis lever nesten 50 millioner mennesker under forhold som beskrives som «krisetilstand» eller «katastrofale nivåer av ekstrem sult».

Organisasjonene understreker at verden også må gjøre noe med årsakene til sulten, som krig, økonomiske sjokk, klimaendringer og ulik tilgang til landbruksressurser.

– Matsikkerhet er ikke et privilegium, men en rettighet nedfelt i den universelle menneskerettserklæringen fra 1948, skriver de og ber om internasjonalt lederskap og politisk vilje til å takle krisen.