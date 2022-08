Terroristleder drept i droneangrep på balkong i Kabul: Omtalt som sjefideologen i Al-Qaida

I over 20 år har det vært utlyst en dusør på 25 millioner dollar til den som kunne gi opplysninger om hvor Ayman al-Zawahiri befant seg. Dette er øyelegen som tok over etter Osama bin Laden.

Søndag morgen ble Al-Qaida leder Ayman al-Zawahiri drept i Kabul. Bin Ladens arvtaker er blant annet anklaget for å være hjernen bak terrorangrepene i USA i 2001.

2. aug. 2022 08:42 Sist oppdatert nå nettopp

Søndag morgen ble Al-Qaida-leder Ayman al-Zawahiri drept av to missiler fra en amerikansk drone. Angrepet skjedde på en balkong i Kabul.

Mandag kveld bekrefter president Joe Biden angrepet.

Amerikanske myndigheter skal ha fanget opp at han ofte sto på balkongen alene, og planla angrepet deretter, skriver AP.

Taliban nektet i helgen for at det hadde blitt utført et droneangrep, og mente en rakett hadde rammet et tomt hus.

Sentral terroristleder

I mange år ble det antatt at al-Zawahiri gjemte seg langs grensen mellom Pakistan og Afghanistan. Tidligere i år oppdaget imidlertid USA at al-Zawahris kone, datter og datterens barn hadde flyttet til Kabul. Senere ble det kjent at han selv også bodde her.

Det siste året har det også flere ganger vært spekulert på om han har vært død.

Men hvem var Ayman al-Zawahiri, og hvorfor ville USA drepe han?

Ayman al-Zawahiri tok over som Al-Qaida-leder i 2011, etter at daværende leder, Osama bin Laden, ble drept i Pakistan samme år.

Han er anklaget for å ha vært hjernen bak 11. september-angrepene på tvillingtårnene i New York og Pentagon i 2001, som Ladens hjelper og planlegger. Al-Zawahiri omtales ofte som sjefideologen i Al-Qaida.

Nesten 3000 sivile ble drept i disse angrepene.

I de følgende årene var han sentral med å gjenoppbygge ledelsen i terrororganisasjonen. Han var den overordnede lederen i organisasjonens grupper i blant annet Irak, Asia og Jemen.

Siden 2001 har han vært etterlyst, og USA utlovte en belønning på 25 millioner dollar for opplysninger som kunne føre til at han ble tatt eller drept.

Al-Zawahiri, som også er utdannet lege, ble født i Egypt i 1951. Han vokste opp i en velstående familie i utkanten av Kairo. Allerede i en ung alder fordypet han seg i islamsk fundamentalisme, ifølge Reuters.

Første gang han ble kjent for verden, var i rettssaken etter attentatet på Egypts president Anwar al-Sadat i 1981. Etter dette måtte han sone tre år i fengsel for ulovlig våpenbesittelse.

I perioden etter løslatelsen ble han kjent med Osama bin Laden, og tok i 1993 over ledelsen for Islamic Jihad i Egypt. Mange sivile ble drept i flere angrepene som ble utført for å kaste myndighetene, og erstatte dem med et islamsk styre.

Liten risiko for sivil skade

– Rettferdigheten har skjedd fyldest, og denne terroristlederen lever ikke mer, sa Biden i en TV-sendt tale fra Det hvite hus mandag kveld.

Angrepet i Kabul i helgen skal ha skjedd da det var liten risiko for at sivile og familien kunne skades, skriver The New York Times.

Taliban har på sin side fordømt angrepet, og kalt det et brudd på internasjonale forpliktelser.