Tyske krematoriesjefer frykter mangel på gass. Rundt 700.000 tyskere kremeres årlig.

«Du kan ikke skru av døden». Det sier en tysk krematorisejef i forbindelse med energikrisen som truer Tyskland.

Norske krematorieovner går på elektrisitet, som denne i krematoriet på Alfaset. I Tyskland er det gass som er energikilden – og nå kan det bli et problem.

Ifølge Reuters velger de fleste tyskere å la seg kremere når de dør – og det kan bli et problem hvis Russland kutter gasseksporten.

Vestlige sanksjoner i forbindelse med krigen i Ukraina øker spenningen mellom Moskva og Europa. Tyskland frykter et mulig kutt i forsyningene fra den russiske gassgiganten Gazprom.

Krematoriene, i likhet med annen forretningsvirksomhet, legger kriseplaner for å møte truslene om høye priser eller rasjonering på gass. Også Berliner Zeitung har omtalt saken.

Reuters har intervjuet Svend-Joerk Sobolewski, styreleder for et konsortium av krematorier i Tyskland. Han mener sektoren bør prioriteres hvis det blir gassrasjonering.

– Uten gass kan ikke krematoriene fungere, sier han.

Rundt én million mennesker dør hvert år i Tyskland. Av dem blir nesten tre fjerdedeler kremert. Det viser tall fra Tysklands begravelsesbyråer.

Det er en langt høyere andel enn i andre europeiske land, inkludert Norge. Her til lands viser kremasjonsstatistikken for 2021 at 46 prosent velger kremasjon.

Den høye andelen i Tyskland skyldes delvis at kremasjon var den tradisjonelle måten å begrave folk på i det tidligere Øst-Tyskland.

Foreslår å senke temperaturen

En mulig løsning for spare gass er å redusere ovnens gjennomsnittstemperatur til 750 grader celsius fra dagens 850 grader. Det kan spare mellom 10 og 20 prosent gass. Men det vil trenge en spesiell tillatelse fra myndighetene.

En annen løsning er å holde kremasjonsovnene konstant varme. Hvis de kjølnes ned, krever de mer gass for å bli oppvarmet igjen. Det vil spare gass, men ikke alle krematorier har stor nok etterspørsel til at denne modellen vil fungere.

På lengre sikt kan det være mulig å skifte over fra gass til elektrisitet. Men det vil ta tid.

Tysklands miljødepartement har uttalt at det vil samarbeide om nye retningslinjer for mulige unntak fra forskriften om minimumstemperatur. Det skal bli tilgjengelig i løpet av de kommende ukene.