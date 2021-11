Viruset lever videre i USA, men hverdagen vender tilbake: – Vi slutter å bry oss

USA har fortsatt mye koronasmitte i landet. Det må de trolig leve med lenge. Samtidig nærmer landet seg normaltilstand.

Tusenvis feiret halloween i New York søndag.

2. nov. 2021 06:10 Sist oppdatert nå nettopp

USA har vært hardt rammet av koronaviruset. I perioder har ingen land vært i nærheten av dødstallene de har hatt.

Tidligere president Donald Trump ble kraftig kritisert for ikke å ta pandemien på alvor. Da vaksinene kom, slet arvtageren Joe Biden med å få folk til å ta den.

Dermed var det lett for deltavarianten å spre seg da den ble dominerende i USA i juni.

Antall smittede og innlagte har falt fra midten av september. Men det er langt fra over. Likevel går USA sakte, men sikkert tilbake til normalen.

– Viruset forsvinner for de fleste

De får neppe den samme markeringen som nordmenn fikk 25. september. I stedet forsvinner viruset gradvis på tusen små, ulike måter. Det skriver The Washington Post.

Nyvaksinerte unger vender tilbake til skolen. Folk har begynt å reise igjen. Halloween-helgen gikk nærmest som normalt.

– For de fleste bare forsvinner viruset og havner i bakgrunnen av livet deres, sier epidemiolog Jennifer Nuzzo ved Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health til avisen.

– Viruset slutter ikke. Vi bare slutter å bry oss. Eller, vi bryr oss mindre, sier Nuzzo.

Må leve med viruset

Smittenivået har falt drastisk de siste seks ukene, men den viruset lever fortsatt i beste velgående.

Nå må de bare leve med at det sirkulerer, skal vi tro ekspertene The Washington Post snakker med. Slik vil det være i lang tid fremover. Kanskje vil vi bli nødt til å vaksinere oss jevnlig fremover.

For USA handler mye nå om å unngå å tro at pandemien er over. Da USA feiret nasjonaldagen 4. juli, møttes folk i store samlinger. I ukene som fulgte eksploderte smitten over hele landet.

Kledde seg ut som vaksinepass

Helgens halloween-feiring fikk også festglade amerikanere ut døren. New York Post møtte 38 år gamle Alex Durante som hadde kledd seg ut som et vaksinepass.

– Vi møtes som vi alltid gjør, sa han til avisen.

– Denne feiringen er et godt bilde på hvordan alle har gått sammen og vaksinert seg, la han til.

Det siste har ikke bare vært enkelt. USA har store problemer med vaksineskepsis. Mens Norge slet med mangel på vaksiner, hadde USA allerede i mai et overskudd av vaksiner.

Joe Bidens mål var å vaksinere 70 prosent av USAs voksne befolkningen innen 4. juli. Det klarte han 2. august.

8 av 10 voksne er vaksinert

Men veien dit var trøblete. 27 prosent av befolkningen i USA ønsket ikke å vaksinere seg. Det viste en meningsmåling fra Quinnipiac i april. Fire av ti republikanere ønsket ikke vaksinen, skrev The Washington Post. Tidligere president Donald Trump er blant dem som har hevdet at vaksiner kan forårsake autisme. Han har siden blitt tilhenger av vaksinen, og fikk den selv allerede i januar.

Biden brukte vanvittige summer på vaksinekampanjer. Målet var å overbevise innbyggerne om at vaksinen er veien ut av pandemien.

Også den konservative TV-kanalen Fox News har hatt si å si om Bidens vaksinekampanje. Blant annet foreslo presidenten dørbank for å øke vaksinedekningen. Da sparte ikke den populære programverten Tucker Carlson på kruttet. Han mente Biden forsøkte å tvinge folk til å ta vaksinen. Forslaget ble av Carlson beskrevet som den største skandalen i hans levetid, ifølge The New York Times.

Nå har 80 prosent av USAs voksne befolkning minst én vaksinedose.

Økonomien er på vei tilbake

Selv om USA langt fra er kvitt viruset, virker folk å være klare for å gå videre. Det skriver avisen Politico. Korona er ikke lenger et politisk tema som opptar velgerne i like stor grad som tidligere, skriver de.

– Folk har vendt tilbake til problemene de alltid har brydd seg om, men som har vært satt på pause de siste 18 månedene.

Det sier Julie Roginsky, tidligere rådgiver for Demokratene, til Politico.

Økonomien i landet er også på vei tilbake til nivået før pandemien. Det viser en indeks utviklet av CNN Business og Moody's Analytics.

Antall arbeidsledige er tilbake til nivået i før pandemien. På det høyeste sto 23 millioner, 14,5 prosent av amerikanerne, uten jobb. Det var i april 2020. Nå står knappe 2 millioner uten jobb.