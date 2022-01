Eksperter tror Danmark kan ha flokkimmunitet om to uker

Den skyhøye omikronsmitten bidrar til at Danmark oppnår flokkimmunitet om få uker, tror eksperter. Norge er ikke langt bak. Men immuniteten vil ikke vare.

I København er det test-telt mange steder i byen. Landet er i verdenstoppen i koronatesting. Derfor følger mange med på hva som skjer der.

25. jan. 2022 14:42 Sist oppdatert nå nettopp

Danmark har nærmere 300.000 registrerte smittede i uken. Smittekurven har vært svært bratt. Bare siste døgn ble de registrert 46.590 nye smittetilfeller.

Totalt anslår den danske Sundhedsstyrelsen at over en million dansker er blitt smittet av omikronvarianten siden den dukket opp i desember i fjor. Samtidig er har 4,7 millioner dansker fått to vaksinedoser, 3,5 millioner har også rukket en boosterdose.