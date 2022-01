Vaksineplikt til behandling i Østerrikes nasjonalforsamling

Alle østerrikere over 18 år får plikt til å ta koronavaksine hvis landets nasjonalforsamling torsdag stemmer for et forslag lagt frem av regjeringen.

Det har vært mange demonstrasjoner mot både vaksinepåbud og andre smitteverntiltak i Østerrike. Dette er fra en demonstrasjon i november.

NTB-TT-DPA

50 minutter siden

De som nekter å vaksinere seg, må betale høye bøter, ifølge lovforslaget.

Det er ventet at det vil få flertall. De to regjeringspartiene, høyrepartiet ÖVP og De grønne, har foreslått vaksinepåbudet. De får trolig støtte av mange sosialdemokrater og et mindre, liberalt parti, som er blitt konsultert underveis.

Det høyrepopulistiske Frihetspartiet har på sin side rettet skarp kritikk mot vaksineplikten.

I forslaget gjøres det unntak for gravide, folk som ikke kan ta vaksine av medisinske årsaker, og dem som har hatt covid-19 de siste seks måneder.

Det er ventet at også overhuset vil godkjenne loven, som i så fall vil tre i kraft i begynnelsen av februar.

Forbereder høsten

Bakgrunnen for det strenge tiltaket er blant annet at Østerrike har en lavere andel vaksinerte enn mange andre europeiske land. Ved å pålegge alle å vaksinere seg håper regjeringen å unngå flere nedstenginger.

– Alle eksperter mener vi trenger en høy immunitet i befolkningen til høsten også, sier helseminister Wolgang Mückstein.

Like før behandlingen i parlamentet la regjeringen også frem en pakke med «gulrøtter», som de håper skal gjøre smaken av vaksinepåbudet litt mindre besk. 10 milliarder kroner skal brukes på ulike lokkemidler, blant annet et lotteri der man kan vinne gavekort til butikker og restauranter. Pakken er verdt nesten 10 milliarder kroner.

– Vaksinasjon er en mulighet for samfunnet å oppnå varig frihet, fordi viruset ikke kan begrense oss mer, sier Østerrikes statsminister Karl Nehammer.

6.000 kroner i bot

Den strenge vaksinekampanjen har flere steg. Myndighetene vil i først rekke sende informasjon til alle husstander om de ny reglene.

Når lovverket trer i kraft, kan politiet sjekke folks vaksinestatus gjennom rutinekontroller. De som ikke har bevis for at de er vaksinert, kan få opptil 600 euro (6.000 kroner) i bot.

Dersom myndighetene fortsatt mener vaksinedekningen ikke er god nok, vil alle som ikke ha vaksinert seg få en påminnelse. Deretter kan de få en innkalling til en vaksinetime, og hvis de ikke møter, kan de bli ilagt nye bøter.

En person kan bøtelegges opptil fire ganger i løpet av et år for brudd på loven. Det er ikke åpnet for at de som fortsatt nekter å etterkomme pålegget, kan fengsles.

En egen kommisjon som består av eksperter på helse og jus, skal rapportere til regjeringen hver tredje måned om vaksinasjonsprosessen.

Vaksinepåbud er svært omdiskutert. I Norge mener både helsemyndighetene og regjeringen at frivillighet gir bedre resultater.

Men i flere europeiske land er det innført påbud for bestemte alders- eller yrkesgrupper. Også i Tyskland diskuteres et påbud.