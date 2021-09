«Jeg må legge på nå. De hopper fra bygningen». Det var det siste Monica Iken-Murphy hørte fra ektemannen. Ingen har noensinne funnet spor etter ham. 20 år etter 11. september-terroren pågår letingen fortsatt. Verden USA Den endeløse jakten

7. sep. 2021 16:14 Sist oppdatert 7 minutter siden

Monica Iken-Murphy (51) er ikke kresen. Lommeboken hans hadde vært nok. Eller nøkkelkortet. Eller gifteringen.

– Det er fortsatt helt overveldende å tenke på at Michael bare forsvant. At de ikke har funnet så mye som et gram etter ham. Ikke engang en liten beinbit. Tro meg, jeg hadde tatt gladelig tatt imot en beinbit, sier hun.

Fotoalbumet hun blar i, viser et nyforelsket par i 30-årene. To mennesker som i løpet av 24 intense måneder rakk å møtes, flytte sammen og gifte seg.

Og da sommer ble til høst i 2001, prøvde de å få barn. Ektemannen hadde selv hatt en trøblete oppvekst, men nå gledet han seg.

– Det var drømmen hans. Han ville blitt en fantastisk far.