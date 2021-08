Følelsesladet pressekonferanse: Sjokkert over at hvor raskt kollapsen kom og hvordan de afghanske lederne sviktet.

Nato-sjef Jens Stoltenberg holdt pressekonferanse i Brussel.

Nato-sjef Jens Stoltenberg sier kollapsen i Afghanistan skjedde raskere enn noen kunne forutsi. Han er også sjokkert over hvordan landets politiske ledelse sviktet.

17. aug. 2021 16:11 Sist oppdatert 8 minutter siden

Tirsdag ettermiddag holdt Jens Stoltenberg sin første pressekonferanse etter at Kabul falt i Talibans hender søndag formiddag.

Stoltenberg pressekonferanse ble holdt samtidig som bilder fra den kaotiske situasjonen på flyplassen i Kabul fortsetter å prege nyhetssendingene.

Det ble en følelsesmessig seanse hvor en afghansk journalist begynte å gråte og tryglet om at Nato ikke måtte anerkjenne Taliban.

-Hva vil du gjøre for afghanske kvinner, Stoltenberg?

Journalisten Lailuma Sadid fra Brussels Morning stilte med et banner hvor det stod «Afghan Lives Matter». Hun var særlig bekymret for kvinners fremtid i under Taliban.

Også Terri Schultz fra Deutsche Welle, en av de mest erfarne Nato-journalistene i Brussel, var tydelig berørt da hun stilte sitt spørsmål om kvinners fremtid.

– De gjemmer seg i husene sine. En utdannelse kommer ikke til å hjelpe dem nå, sa Schultz, før hun spurte hva Stoltenberg kan gjøre for å avhjelpe deres situasjon.

Nato-sjefen var også preget:

– Dette er først og fremst en tragedie for det afghanske folk, sa Stoltenberg.

– Jeg er dypt lei meg for det jeg nå ser utspille seg i landet.

Han fremholdt at det viktigste nå og på kort sikt er at Nato må bistå med å holde flyplassen i Kabul åpen slik at folk kan komme seg ut.

Det afghanske lederskapet sviktet

Stoltenberg var veldig tydelig på at Nato hadde fått to sjokk. Først at kollapsen kom så raskt og deretter hvor svakt det afghanske lederskapet var. Til tross for at de er blitt støttet med milliarder både til trening, opplæring og militært materiell i årevis.

– Den politiske ledelsen maktet ikke å stå imot Taliban og sikre den fredelige løsningen det afghanske folket ønsket. Denne svikten i lederskap førte til den tragedien vi nå er vitne til, sa Stoltenberg.

Taliban overtar militært utstyr

Aftenposten og flere andre aviser skriver i ettermiddag at vestlige skattebetalere har betalt milliarder for å utstyre den afghanske hæren. Nå overtar Taliban våpen, ammunisjon, droner, helikoptre og utstyr de ellers bare kunne drømme om.

For to uker siden skrøt Nato av milliarder i utstyr til det afghanske forsvaret. Nå overtas det av Taliban.

Stoltenberg la da heller ikke skjul på at kritikken mot Nato må besvares.

– Det er selvfølgelig et behov for en ærlig vurdering av Natos engasjement. Tross betydelige investeringer og ofre, kom kollapsen raskt og brått, sa Stoltenberg.

Biden angret på ikke tilbaketrekking

Stoltenbergs pressekonferanse ble holdt et døgn etter at USAs president Joe Biden talte til det amerkanske folk.

Biden tok ingen selvkritikk for sin beslutning om tilbaketrekking fra Afghanistan. – Nasjonsbygging var aldri USAs mål, sa han.

– Jeg står fast på min avgjørelse, sa Biden i en TV-sendt tale.

Han sa at målet for USA i Afghanistan alltid var å hindre terrorangrep på USA, noe som ble fullført da Osama bin Laden ble drept.

Presidenten slo fast at USA vil handle raskt i Afghanistan hvis det er nødvendig for å hindre terrorhandlinger.

Den verste fiaskoen i Natos historie

Stadig flere politikere og statsledere, både i og utenfor Nato, erkjenner nå at dette ikke har gått etter plan.

Den tyske kanslerkandidaten, mannen som kanskje blir Angela Merkels etterfølger, Armin Laschet, kaller sammenbruddet i Afghanistan det verste nederladet i Natos 70-årige historie.

Frankrikes president, Emmanuel Macron advarer mot terrorisme og nye flyktningstrømmer.

Dette er også EUs fokus. Men ikke uventet er EU uenige om hvordan de skal håndtere en eventuelt ny migrantstrøm. Landene er også uenige om det er riktig å garantere asyl til alle afghanske borgere som nå ønsker å forlate Afghanistan. EU-parlamentets president David Sassoli mente EU måtte gi slike garantier.