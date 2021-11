Økende koronasmitte setter uvaksinerte europeere under nytt press

Tyskland, Frankrike, Nederland og Danmark er blant landene som vurderer nye regler om koronasertifikat. Fredag holder den norske regjeringen pressekonferanse etter uker med økende smitte.

Rødt lys for korona, står det på dette skiltet. Adgang kun for vaksinerte, tidligere syke eller med PCR-test. Bildet er tatt i München.

Vinteren kommer og med det mer koronasmitte i Europa. 44 regioner har økende smitte, melder det europeiske smittevernbyrået, ECDC. I stadig flere land betyr det flere smitteverntiltak og flere hindringer for uvaksinerte.

Blant landene som har satt ny smitterekord er Tyskland. For første gang registrerte de mer enn 50.000 nye smittede i løpet av ett døgn.

Det får påtroppende kansler Olaf Scholz til å foreslå et strengere koronaregime. Neste uke møter hans nye regjeringen delstatene for å diskutere nye tiltak.

– Vi må gjøre mer for å komme oss gjennom vinteren. Viruset er fortsatt blant oss og truer borgernes helse, sier Scholz ifølge NTB.

Påtroppende kansler Olaf Scholz foreslår nye tiltak mot pandemien.

Blant tiltakene de tre partiene som sitter i regjeringsforhandlinger, vil legge frem i Forbundsdagen, er strengere tiltak mot uvaksinerte og sterkere innsats for vaksinering, inkludert en tredje vaksinedose.

Drøyt 67 prosent av befolkningen er fullvaksinert, men tallet er lavere i noen delstater. I Sachsen, som er hardest rammet av smittebølgen, er bare 57 prosent fullvaksinert. I denne delstaten må man nå bevise at man er vaksinert for å komme inn på en restaurant. En negativ test er ikke lenger nok, melder Reuters.

Både Bayern og Baden-Württemberg har varslet strengere bestemmelser for uvaksinerte.

Den forverrede smittesituasjonen rammer den danske dronningen, som er på statsbesøk i Tyskland. En planlagt statsbankett i Bayern blir avlyst.

En planlagt bankett til ære for Danmarks dronning Margrethe blir avlyst i Bayern. Onsdag ble det et lettere pinlig øyeblikk da kansler Angela Merkel forsøkte å hilse på dronningen med en knyttneve. Det var ikke dronningen med på.

Macron knytter vaksinepass til boosterdose

Frankrikes president Emmanuel Macron varslet tirsdag nye vaksinekrav. I Frankrike ser man nemlig tegn til en femte smittebølge.

Personer over 65 år må ta imot tilbudet om en boosterdose dersom vaksinepasset deres skal fortsette å være gyldig. Den nye regelen vil gjelde fra 15. desember.

– Hvis det er mer enn seks måneder siden du ble vaksinert, så oppfordrer jeg deg til å booke time for en boosterdose, sa Macron.

President Emmanuel Macron snakker med USAs visepresident Kamala Harris, senatspresident Gerard Larcher og statsminister Jean Castex. De møttes i Paris for å markere at det var 103 år siden 1. verdenskrig ble avsluttet.

Frankrike har tilbudt en boosterdose til alle over 65 år siden september. 3,3 millioner har fått denne tredje dosen, mens det er 7,7 millioner franskmenn over 65 år som har mulighet til å få en ekstra dose.

Fra og med begynnelsen av desember vil også personer i alderen 50–64 få tilbud om en boosterdose, sa Macron.

Vaksinepasset er i Frankrike nødvendig for å få tilgang til restauranter, kafeer, helsestudioer, kinoer, teatre, konserter og idrettsarrangementer, for å nevne noe.

Vurderer delvis nedstengning i Nederland

I Nederland er smitteutviklingen så alvorlig at man har begynt å snakke om Vest-Europas første nedstengning siden sommeren, skriver Reuters.

En ekspertpanel som gir råd til regjeringen, har foreslått å avlyse noen arrangementer, stenge teatre og kinoer. Kafeer og restauranter kan bli nødt til å stenge tidligere på kvelden.

Den nederlandske regjeringen skal fredag ta stilling til forslagene. De følger ofte ekspertenes råd.

Ekspertene har foreslått at etter en delvis nedstengning på to uker, så skal tilgang til offentlige steder bli begrenset til personer som enten er fullvaksinerte eller som nylig er blitt friske etter koronasmitte.

Koronapandemien har de siste ukene rammet særlig hardt flere steder i Øst-Europa. Her blir et offer for covid-19 plassert i en kiste på et sykehus i Bucuresti i Romania.

Danmark innfører krav om vaksinepass

Danmark fjernet i sommer tidligere krav om koronasertifikat. Fredag ligger det an til at koronapandemien igjen klassifisert som en samfunnskritisk sykdom. Det blir krav om vaksinepass på innendørs serveringssteder, nattklubber og større konserter og sammenhenger der folk samles tett.

Det er snakk om arrangementer der over 200 personer samles innendørs eller 2000 personer samles utendørs.

Folk som blir friske etter koronasmitte, kan også få et koronasertifikat. Men det vil kun være gjelde i seks måneder etter at man ble syk, melder Berlingske. Flere andre land i Europa har også en grense på 180 dager for koronasertifikat for personer som tidligere er blitt smittet.

Til tross for økende koronasmitte, er det i disse dager karneval i Tyskland. Bildet er fra Köln.

Regjeringen innkaller til pressekonferanse

Fredag klokken 12.00 vil statsminister Jonas Gahr Støre og flere andre statsråder holde pressekonferanse om koronasituasjonen. Det skjer etter flere uker med økende smittetall.

I Norge har det hittil ikke vært aktuelt å kreve at noen skal vise koronasertifikat for å komme inn noen steder. For nordmenn er koronasertifikat noe man har brukt når man skal reise utenlands.

Det kan muligens endre seg.

– Et nasjonalt tiltak som kan være aktuelt, er å gi mulighet for å bruke koronasertifikatet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til VG.

FHI planlegger for at man også i Norge skal gi boosterdose til folk under 65 år.

– Vi regner med at det vil skje, og at det blir aktuelt, sier folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg til NRK.

Stoltenberg kaller den tredje dosen et viktig grep nå, i tillegg til å holde seg hjemme når man er syk.