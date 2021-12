Trump på turné for halvfulle tribuner

Til tross for at billettsalget startet for flere måneder siden, er det fremdeles tusenvis av ledige billetter til Donald Trumps «The History Tour».

Trump-tilhengere utenfor Amway Center i Orlando, hvor det andre av fire møter på «The History Tour» ble avholdt, søndag.

Før helgen snakket president Donald J. Trump om «Big Crowds!» i en pressemelding. Talkshow-vert Bill O’Reilly tvitret om «store folkemasser». De to er i disse dager på turné sammen. Den startet i helgen og har fått navnet «The History Tour».

O’Reilly er best kjent fra talkshowet «The O’Reilly Factor» på den konservative TV-kanalen Fox News, som gikk mellom 1996 og 2017. Da ble showet tatt av luften etter at verten ble anklaget for seksuell trakassering.

I desember skal han ved fire anledninger intervjue Trump om hans fire år i Det hvite hus. «Om alt han oppnådde, men også om utfordringer, på godt og vondt». Slik beskrives arrangementet på billettsidene.

Newsweek rapporterte i forrige uke om tusenvis av ledige billetter til alle møtene. Ikke alle ble solgt i uken som gikk. Det var mange tomme seter under turneens første del, ifølge lokale medier.

Ledige seter og ubrukte seksjoner

Det første folkemøtet fant sted i Sunrise, Florida. Her var den øverste delen av arenaen avstengt, og de som hadde billetter til det området ble «oppgradert» til nedre del av FLA Live Arena, ifølge The Sun Sentinel.

Journalist i avisen, Brittany Wallman, gjetter at det var «rundt halvfullt eller mindre» under møtet i Sunrise og tvitret følgende fra arenaen:

Stort bedre gikk det ikke i Orlando, også Florida, dagen etter. Også i Amway Center Orlando var det mange ledige seter. Hvis man tar utgangspunkt i det mest brukte oppsettet for denne typen arrangement, oppgir begge arenaene kapasitet på over 15.000.

Selv om arenaene ikke er utsolgt, tjener Trump og O’Reilly gode penger. Ifølge The Independent skal det ha vært solgt mer enn 1000 billetter til de to møtene i Florida. De billigste billettene kostet rundt 900 kr, mens de dyreste VIP-billettene skal ha kostet titalls tusen kroner.

På Ticketmaster var det ledige billetter på de fleste feltene, før søndagens møte.

De billigste billettene skal ha blitt gjort tilgjengelige for rundt 360 kroner i timene før møtet i Orlando, melder nettstedet The Hill.

De to neste møtene skal finne sted i delstaten Texas. Ifølge Newsweek skal det være flere hundre billetter tilgjengelig til møtet i Houston 18. desember. Det samme skal være tilfelle for det siste møtet i Dallas dagen etter.

Allerede i sommer kom de første rapportene om labert billettsalg, skriver Politico. Ekspresidenten har gjort lite for å promotere turneen. Ikke engang på hans Save America-nettside er turneen blitt nevneverdig promotert.

– En av de mest lukrative turneene noensinne

Men rapportene om lunkent billettsalg avvises av Trump-talsperson Liz Harrington.

– «The History Tour» har allerede solgt billetter for mer enn 50 millioner kroner, og begeistringen og engasjementet det har skapt, er noe vi ikke har sett maken til tidligere. Når desember kommer, vil de utsolgte møtene gi en minneverdig kveld for alle, sa hun til Politico i juli.

Senere samme måned påsto O’Reilly at turneen allerede hadde tjent mer enn 60 millioner kroner på billettsalg, mye takket være godt solgt av de dyre VIP-billettene.

– Dette vil bli en av de mest lukrative turneene noensinne, sa talkshow-verten.

De to første møtene gikk likevel for halvfulle arenaer.

Hintet til valget i 2024

De Trump-tilhengerne som hadde kjøpt billetter til helgens møter, ble møtt av en ekspresident i godt humør. Han fyrte opp publikum ved å påstå flere ganger at presidentvalget i 2020 ble stjålet fra ham.

Ikke overraskende hintet han også til at han kanskje ville stille som presidentkandidat igjen i 2024.

– Vi vant første gang, og andre gang vant vi enda klarere. Det ser ut som vi må tenke på en tredje gang, sa Trump fra scenen. Han tok også æren for de amerikanske covid-19 vaksinene, og for at de er blitt sendt verden rundt og «reddet millioner av liv».

Men ikke alt ekspresidenten sa, falt i like god jord. Han kalte blant annet Barack Obama «smart og skarp». Publikum buet da Trump svarte at han «ikke ville ødelegge en familie» da O’Reilly spurte om han ville jobbe for en etterforskning av president Bidens sønn, Hunter.

Trump hadde et godt forhold til Putin, kunne han fortelle de fremmøtte tilhengerne i Florida.

Kom best overens med «tyranner»

I samtalen med O’Reilly sa også ekspresidenten at han gjennom sitt presidentskap kom best overens med «tyranner» som Vladimir Putin og Kim Jong-un.

– Det var dem jeg gjorde det best med. Av en eller annen grunn kom jeg godt overens med Putin, Kinas strålende president Xi, og Kim Jong-un i Nord-Korea. Er ikke det bra, er ikke det bedre enn atomkrig, spurte Trump fra scenen.

Videre snakket Trump om opptøyene ved Capitol-bygningen 6. januar, da flere av hans tilhengere stormet Kongressen for å stoppe sertifiseringen av Bidens valgseier. – Det var kjærlighet i luften, sa Trump om hendelsen.