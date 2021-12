Island øker beredskapsnivået for sin mest aktive vulkan

Beredskapsnivået for mulig utbrudd i Islands mest aktive vulkan, Grímsvötn, ble hevet mandag. Flere mindre jordskjelv ble registrert tidligere på dagen.

Sist gang Grímsvötn hadde utbrudd var i 2011. Da ble om lag 900 flyginger innstilt. Arkivfoto 2. november 2004: Ragnar Axelsson / Morgunbladid / NTB

NTB-AFP

25 minutter siden

Grímsvötn ligger under isbreen Vatnajökull sørøst på Island, langt fra bebygde strøk. Eksperter har overvåket vulkanen i ukevis etter at bunnen under innsjøen i krateret sprakk, en hendelse som kan forårsake utbrudd.

Beredskapsnivået ble mandag hevet fra gult til oransje grunnet økt geologisk aktivitet, ifølge det islandske meteorologiske institutt (IMO).

Kodene er ment å gi informasjon til flyselskapene om risikoen for et utbrudd. Oransje betyr at vulkanen viser «økt aktivitet med en høyere sannsynlighet for utbrudd».

Sist gang Grímsvötn hadde utbrudd var i 2011. Da ble om lag 900 flyginger innstilt.

Det var likevel småtteri sammenlignet med da Eyjafjallajökull hadde utbrudd året før. Da ble over 100.000 flyginger ble innstilt og 10 millioner mennesker ble askefast rundt om i verden.