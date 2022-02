Krigen i Ukraina: Dette har skjedd i dag

Russerne lider store tap i møte med den ukrainske motstanden.

Russerne ser nå ut til å samle kreftene mot Kyiv.

8 minutter siden

Russernes invasjon av Ukraina går inn i sitt femte døgn. Russerne fortsetter å angripe fra flere retninger. Samtidig som de trenger inn i landet fra sør via Krim, angriper de også storbyene Kharkiv og Kyiv langs to akser fra nord.

Motstanden er tøff og russerne lider store tap.

Spesielt i storbyen Kharkiv har det søndag blitt kjempet hardt. Her klarte ukrainerne å slå tilbake de russiske soldatene etter flere timer med intense gatekamper. Guvernøren uttalte underveis i kampene at den ukrainske hæren «ødelegger fienden».

Det har sirkulert mange videoklipp fra kampene. Et av dem viser intense skuddvekslinger fra Shevshenko street, nordøst i byen. Aftenposten har verifisert klippet.

I Vasylkiv, omtrent tre mil sør for Kyiv, ble et oljedepot truffet av et missil natt til søndag. Videoer viser at det brant kraftig i anlegget, som ligger tett på en militærflyplass.

Søndag morgen flyttet russiske militære styrker seg gjennom Butsja, en forstad rundt 15 kilometer fra Kyiv.

En video fra stedet viser store ødeleggelser og tap fra russisk side. I de nesten fire minuttene videoen varer, vises flere ødelagte stridsvogner og kjøretøy fra en russisk militærkonvoi.

Det var også harde kamper fra flybasen Hostomel, 25 kilometer utenfor sentrum av Kyiv.

Moskva hevdet søndag morgen at deres styrker har omringet byene Kherson og Berdjansk, sør i Ukraina. Russiske myndigheter hevder å ha truffet nær 1000 mål i Ukraina og tatt til fange 471 ukrainske soldater.

Ukraina på sin side hevder at rundt 4300 russiske soldater er drept eller såret siden invasjonen startet.

FN anslår søndag at over 368 000 mennesker har flyktet fra kampene i Ukraina.

Diplomati

En viktig diplomatisk kamp utfoldet seg også på krigens fjerde dag. Ukraina har godtatt å snakke med Russland ved grensen til Hviterussland mandag, men president Zelenskyj sier at han ikke har troen på samtalene. Regjeringen i Ukraina gjorde det klart at de ikke kommer til å kapitulere og nekter å vike så mye som en tomme.

Krigshisseren Putin har samtidig satt landets atomvåpen i kampberedskap på grunn av det han omtaler som «aggressive uttalelser fra Nato». USA fordømmer utspillet og sier de av denne grunn vurderer ytterligere sanksjoner mot russerne.

Putin har satt landets atomvåpen i kampberedskap.

En lang rekke land sender nå våpen til Ukraina, og det foregår derfor en voldsom opprusting av forsvaret.

EU har lovet Ukraina våpen til en verdi av 4,5 milliarder kroner. Sverige og Danmark har besluttet å sende panservernvåpen. Norge skal bidra med utstyr som hjelmer og skuddsikre vester, men sender ikke våpen. Tyskland sender i tillegg til 1000 panservernvåpen og 500 stinger-raketter for å skyte ned luftstyrker.

Omringet?

Ordfører i Kyiv Vitalij Klitsjko gikk søndag kveld ut og sa at byen nå er omringet av russiske tropper og at det ikke vil være mulig å evakuere sivile fra byen.

Klitsjko sa søndag kveld at byen var omringet av russiske tropper.

– Vi er på grensen av en humanitær katastrofe, sier Klitsjko. Han dementerte delvis uttalelsen senere samme kveld og sa han ble misforstått.

Det har de siste døgnene ikke vært i Kyiv kampene har vært hardest, men russerne girer nå opp her. Søndag ettermiddag viste satellittbilder en 5 kilometer lang kolonne med russiske kjøretøy var på vei mot Kyiv. Det fikk det amerikanske militære til å spekulere i om russerne går over til en beleiringskrig.

Satellittbildene viser også tunge kamper ved Antonov-flyplassen i Hostomel, nordvest for Kyiv.