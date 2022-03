Hvorfor gikk Putin til angrep på Europas største atomkraftverk?

Mange ble redde da Russland gikk til angrep på atomkraftverket. Men det vil trolig ikke endre krigen på bakken.

De russiske angrepene rett ved Zaporizjzja atomkraftverk i Ukraina 4. mars ble fanget opp av kraftverkets overvåkingskameraer. Dette bildet er en skjermdump.

4. mars 2022

Nyheten var uhyggelig: Den russiske hæren angrep Europas største atomkraftverk. Fredag morgen sto anlegget i brann etter å ha blitt truffet av flere russiske artillerigranater.

Annie Podriz (28) jobber som resepsjonist på et hotell i byen Zaporizjzja, like nordøst for atomkraftverket. Selv om hun ble skremt av nyheten om angrepet ved kraftverket natt til fredag, velger hun ikke å flykte fra byen.

– Hvor skulle vi reist? Det er jo ingen steder i dette landet som er trygge akkurat nå, sier hun til Aftenposten.

Angrepet har foreløpig ikke ført til utslipp av radioaktivitet. Det ble klart fredag formiddag.

Spørsmålene står likevel i kø:

Hvorfor skyter Putins soldater ved Europas største atomkraftverk? Kommer de til å gjøre det igjen? Og hva skal Nato i så fall gjøre med det?

Hvorfor angrep russerne dette kraftverket?

– Sjokkerende. Horribelt.

De sterke ordene sitter løst når seniorforsker Kristian Åtland ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) skal oppsummere hva han tenkte da han hørte om det russiske angrepet ved kraftverket natt til fredag.

– Så vidt jeg vet, er dette første gang det er krigshandlinger så tett på et atomkraftverk. Og her ble det skutt med tunge våpen. Dessuten kom det rapporter om at russerne skjøt mot brannmenn som forsøkte å slukke brannen. Dette var utvilsomt en veldig farlig situasjon, sier han.

Røyk velter ut av en bygning som står ved porten til Zaporizjzja atomkraftverk.

Seniorforskeren jobbet i flere år i Utenriksdepartementet, blant annet i Russlandseksjonen og ved den norske ambassaden i Kyiv.

Han mener at angrepet på kraftverket er et brudd på krigens folkerett ettersom det er et sivilt mål. Men Åtland vet ikke om Russland gjennomførte angrepet som en del av en større strategi, eller om det var tilfeldigheter som førte til den farlige situasjonen.

– Det kan godt tenkes at dette i hovedsak var noe som skjedde som et ledd i at de russiske styrkene beveger seg innover i landet i det sørlige Ukraina. Da støter man jo på infrastruktur som dette anlegget. Det er ikke sikkert at de hadde noe ønske om å skade dette kraftverket, sier han.

Kanskje var det en del av en større plan likevel?

Russlands-forskeren Iver Neumann tror likevel at angrepet kan være et signal fra Russland.

– Angrepet mot atomkraftverket kan ha skjedd for å vise at Russland nå har et mer avslappet forhold til atomvåpen og er rede til å bruke dem, sier han.

Neumann er direktør ved Fridtjof Nansen Institute.

Han tar forbehold om at man ikke kan vite om angrepet var med overlegg eller skjedde i kampens hete. Men han minner om at Putin har truet med atomvåpen tre ganger i denne krigen. Og at Putin-regimet brukte det radioaktive stoffet polonium til å drepe avhopperen Aleksandr Litvinenko i 2006 i London.

– Det er mer sannsynlig at Russland vil bruke atomvåpen. Hver gang man truer med å bruke dem, øker risikoen. Man mister ansikt hvis man ikke bruker dem, sier han.

Satellittfoto av Zaporizjzja atomkraftverk tatt for to år siden, 2. september 2019.

Hvor farlig var angrepet?

Svært farlig, mener Ukrainas utenriksminister, Dmitrij Kuleba. Ukrainske myndigheter sa natt til fredag at dette angrepet potensielt kunne være ti ganger så skadelig som Tsjernobyl-ulykken i 1986.

Men risikoen for en full katastrofe er ganske lav, sier Ole Reistad. Han leder sikkerhetsavdelingen ved Institutt for energiteknikk, som tidligere drev Norges eneste atomreaktor.

– Et kjernekraftverk trenger et velfungerende samfunn rundt seg. Det trenger strøm, vann og kompetent personell.

Hvis ikke kan det gå galt. Radioaktivt avfall kan for eksempel lekke ut og forurense området. Men fortsatt er risikoen for en full nedsmelting – som den som skjedde i Tsjernobyl – ganske lav.

– Disse anleggene er ikke designet for krig. Men de tåler et flykræsj. Dette er anlegg som har mange systemer som hver for seg skal ivareta at anlegget er stabilt, sier Reistad.

Vil Putin angripe flere atomkraftverk?

Det kan hende.

Ukraina har fire store atomkraftverk. De står for bortimot halvparten av all energiproduksjon i Ukraina. Zaporizjzja er det største. Det produserer rundt 20 prosent av landets energi. Nå har Russland tatt over kontrollen.

Tre atomkraftverk er fortsatt under kontroll av Ukraina. Men det kan endre seg raskt. Den russiske hæren nærmer seg kraftverket i Yuzhnoukrains'k. Det er grunnen til at det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har tatt initiativ til forhandlinger mellom Ukraina og Russland, for å hindre flere kamper om kjernekraftanleggene. IAEA har foreslått å legge forhandlingene til Tsjernobyl.

Det er ikke klart om det blir noe av.

Hva vil Nato gjøre?

Nato-sjef Jens Stoltenberg gjentar det samme budskapet hver dag: Nato er ikke part i konflikten. Alliansen har heller ikke planer om å bli det. Kampene rundt atomkraftverket har ikke endret på dette, var blant budskapet til Stoltenberg på en pressekonferanse fredag kveld.

Seniorforsker Åtland tror heller ikke at kamphandlingene ved kraftverket vil gjøre det mer sannsynlig at Nato eller andre land griper inn i konflikten med militære midler.

– Men det er klart det finnes en smertegrense for Nato, EU og andre. De diskuterer nok også hvor den grensen skal gå, men foreløpig er det lite som tyder på at de endrer strategi, sier han.

Heller ikke Iver Neumann tror Nato vil gripe inn i Ukraina militært, selv om Putin skulle angripe flere atomkraftverk.

– Jeg holder det for lite sannsynlig. Men hvis Russland bruker atomvåpen, blir alt mye mer ladet og usikkert. Argumentene for å stoppe Putin blir sterkere, sier han.

Har fått tak i jodtabletter

Frykten for radioaktivitet og stråling har begynt å spre seg i den ukrainske befolkningen. Landet ble tross alt rammet av Europas største atomkatastrofe da kraftverket i Tsjernobyl i 1986 smeltet ned.

Apotekene er i ferd med å gå tomme for jodtabletter. Det forteller 28 år gamle Annie Podriz. Hun og ektemannen har klart å sikre seg noen tabletter i tilfelle det skulle bli nødvendig.

– Foreløpig er vi ikke blitt anbefalt å ta dem, sier hun.

Selv om den verste frykten etter nattens angrep er i ferd med å slippe taket, forsvinner den ikke helt. Podriz bor midt i en krigssone, og hun vet ikke helt om hun kan stole på den informasjonen hun får.

– Myndighetene sier at radioaktiviteten ikke er økt. Men vi vet at de sa det samme etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Da sa de også at alt var fint, sukker 28-åringen.