Nok en studie tyder på at omikron er mindre farlig

Nå nettopp

Foreløpige data fra britiske helsemyndigheter tyder på at risikoen for sykehusinnleggelse ved omikron-smitte er 50–70 prosent lavere enn med delta-varianten.

Dette underbygger foreløpige studier fra Sør-Afrika og Skottland, som også konkluderer med at omikronvarianten av koronaviruset gir mildere sykdom og resulterer i betydelig færre innleggelser og dødsfall.

Helsedirektoratet understreker at studien er «foreløpig og svært usikker», ettersom datagrunnlaget er begrenset og det per 20. desember bare var 132 pasienter med påvist omikronsmitte innlagt på britiske sykehus, flertallet under 40 år.