Tyrkias ambassadør ønsker svensk riksdagsmedlem utlevert

Tyrkia er negative til svensk Nato-medlemskap. Nå ønsker den tyrkiske ambassadøren i Stockholm et svensk riksdagsmedlem utlevert til Tyrkia.

Tyrkias ambassadør i Sverige, Hakki Emre Yunt, i intervju med det svenske nyhetsbyrået TT i Stockholm denne uken.

20. mai 2022

Ambassadør Hakki Emre Yunt retter flere anklager mot svenske riksdagsmedlemmer og hevder de har forbindelser til den terrorlistede kurdiske PKK-organisasjonen.

Han nevner spesielt Amineh Kakabaveh. Hun ble valgt inn for Vänsterpartiet, men er nå partiløs.

For å slippe gjennom en svensk Nato-søknad krever Tyrkia at Sverige kutter bånd til PKK og andre kurdiske organisasjoner. Ambassadøren går langt i sine anklager om svenske bånd til den kurdiske organisasjonen.

– PKK har bånd til enkelte riksdagsmedlemmer. De arbeider mot Tyrkia hele tiden. De presser den svenske regjeringen til å innta en negativ holdning til Tyrkia, sier han.

Iransk-kurder

Kakabaveh var den som avla den avgjørende stemmen for Magdalena Andersson som statsminister i november. Dette skjedde etter at Kakabaveh hadde fått en avtale med sosialdemokratene om samarbeid med PYD, det største politiske partiet til de syriske kurderne.

Kakabaveh, som selv er kurder, kom som flyktning til Sverige fra Iran i ung alder, etter å ha vært peshmerga-soldat. Det svenske nyhetsbyrået TT har forsøkt å komme i kontakt med henne, uten å lykkes.

– At frihetskjempere som slåss eller sympatiserer med YPG/PYJ eller PYD klassifiseres som terrorister av enkelte statsaktører, er uakseptabelt, skrev Socialdemokraternas partisekretær Tobias Baudin i november.

Sidestiller kurdere med IS

YPG, som er en væpnet gren av PYD, var USAs og Vestens nærmeste allierte i kampen mot IS i Syria. Til Tyrkias store irritasjon. Tyrkia likestiller YPG med PKK, som står på terrorlisten til USA og EU, og sidestiller kampen mot IS med kampen mot kurderne.

– Dette burde vært en skandale, å ha en avtale om å motarbeide Tyrkia og støtte terrororganisasjoner, sier ambassadøren.

Tyrkia har krevd at et 30-tall personer som president Recep Tayyip Erdogan kaller terrorister, utleveres til Tyrkia. Ifølge ambassadøren gjelder det personer med tilknytning til PKK og Gülen-bevegelsen, som anklages for å stå bak kuppforsøket i 2016.

Nyhetsbyrået TT spør om Kakabaveh er en av dem som Tyrkia vil ha utlevert.

– Hvis det er mulig, ja. Men jeg vet ikke, hun er vel svensk statsborger? Det er vanskelig å utvise sine egne borgere, men det er opp til den svenske regjeringen, svarer ambassadøren.

I et intervju med Dagbladet beskylder Kakabaveh de nordiske landene for å være feige og bøye seg for Erdogan. Hun frykter at Sverige vil gjøre alt for å bli med i Nato og dermed føye seg etter Tyrkias krav.

Ond spiral

Michael Sahlin, tidligere svensk ambassadør i Tyrkia, i dag ved det svenske fredsforskningsinstituttet Sipri, er skuffet over at Yunt går så langt som å navngi riksdagsmedlemmer han vil ha utlevert.

– Jeg skulle tro at dette gjør det enda vanskeligere å tenke seg at regjeringen gjør retrett i hovedspørsmålene. Det blir ganske umulig om en ambassadør stiller slike tilleggskrav, sier han.

De tyrkiske kravene har fått mye større oppmerksomhet enn han hadde trodd, og han mener at trykket i tyrkiske medier gjør at politikerne presses til å ta i enda mer.

– Det er blitt en ulykksalig spiral. Da er det i svensk interesse at det går an å ha en rolig samtale, sier han.