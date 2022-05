Joe Biden har begynt sin Asia-tur. Vil Kim benytte sjansen til å prøvesprenge en atombombe?

USAs president Joe Biden er på en fem dagers reise i Asia. USA frykter provokasjoner fra Nord-Korea underveis.

Fredag ankom USAs president Sør-Korea. Her er han med landets president Yoon Suk-youl.

15 minutter siden

– Hvor bekymret er du for en mulig missiltest eller atomprøvesprengning av nordkoreanerne mens vi er der? Og hva ville det bety for besøket?

Spørsmålet var det første som ble stilt til USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan. Han snakket med pressen om bord på Air Force One på vei til Sør-Korea.

På journalistens spørsmål var Sullivan klar: Det er en reell mulighet. En reell risiko for en slags provokasjon mens amerikanerne er i regionen. Det kan skje enten mens de er i Sør-Korea eller i Japan.

Fredag ankom president Biden Sør-Korea. Søndag reiser han til Japan.

Hva kan Nord-Korea egentlig finne på underveis? Og er Biden og hans team forberedt?

Torsdag satte Joe Biden kursen mot Asia i Air Force One. Det blir hans første tur til Asia som president.

En forsikring til allierte

Bidens Asia-reise skal vare i fem dager. Hensikten med turen skal være å forsikre USAs allierte i regionen om at Washington står ved sine forpliktelser. Det gjelder innen både sikkerhet og økonomi. Et viktig mål er å bremse Kinas ambisjoner i regionen.

Frem til søndag skal Biden være i Sør-Korea. Store deler av tiden skal han tilbringe med landets president Yoon Suk-youl.

Yoon vant så vidt presidentvalget i mars med under én prosent. Da hadde den konservative politikeren kun vært i politikken i et år. Nykommeren er blitt sammenlignet med Donald Trump og har lovet en tøffere linje mot både Nord-Korea og Kina.

Da Biden ankom fredag, besøkte han en Samsung-fabrikk. Her ble han vist en modell for et nytt Samsung-anlegg som skal bygges i Texas. Ifølge Biden trenger USA sårt en slik produksjon. Det vil hjelpe på landets økende inflasjon og bidra i konkurransen mot Kinas voksende økonomi, mener han.

Søndag begynner andre del av turen. I Japan er Biden forventet å lansere en ny økonomisk plan. Det er omtalt som «the Indo-Pacific Economic Framework» og har som hensikt å fremme amerikanske interesser i regionen.

Fredag besøkte Joe Biden et Samsung-anlegg i Pyeongtaek i Sør-Korea. Med ham var Sør-Koreas president Yoon Suk-youl (i midten) og anleggets viseformann Lee Jae-yong (andre til høyre).

Frykter atomvåpen-test

Sikkerhetssituasjonen er også høyt på agendaen til Biden. Ifølge CNN er sikkerheten i regionen mer ustabil enn på flere tiår.

Både Kina og Nord-Korea er en økende trussel. Det vil trolig være tema på lørdagens møte mellom Biden og Yoon, spår The New York Times.

Nord-Korea har allerede gjennomført rekordmange missiltester i år. Regimet skal også ha lagt planer for en atomvåpen-test. Det til tross for et koronautbrudd som skaper store utfordringer i landet.

Det er flere spekulasjoner om at testen vil skje snart. Nord-Korea fortsetter nemlig å grave ut en ny tunnel som kan brukes til å gjennomføre atomvåpentester under bakken. Det skriver 38 North, en nettside som analyserer hendelser i og rundt Nord-Korea. Forberedelsene skjer ved det kjernefysiske teststedet Punggye-ri.

Nord-Korea ser også ut til å ha gjenopptatt arbeidet ved en sovende atomreaktor. Det kommer frem av satellittbilder CNN har fått tilgang på. Dersom reaktoren ferdigstilles, vil den dramatisk øke Nord-Koreas kapasitet til å produsere plutonium for bruk i atomvåpen, ifølge avisen.

Nord-Korea har utført rekordmange missiltester i år. Bildet er fra en test i 2017 og delt av myndighetene i Nord-Korea.

– USA vil svare

Ifølge den sørkoreanske politikeren Ha Tae-keung er Nord-Korea ferdig med forberedelsene til en atomvåpen-test. Han mener landet bare venter på det rette øyeblikket.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan utelukker ikke at testen kan finne sted under Bidens tur. Det vil i så fall være den første siden 2017.

– Nord-Korea har en lang historie med rakettester, både for å utvikle kapasiteten sin og for å forårsake provokasjoner, sa Sullivan torsdag.

De er imidlertid forberedt på slike hendelser, påpekte han.

– Vi vet hva vi vil gjøre for å svare på det.

Da vil USA trappe opp, sier Sullivan. Både når det gjelder å forsvare sine allierte og justere sin militære tilstedeværelse i regionen, understreket han.