Verden Krigen i Ukraina Stålverkets dype ganger skal tåle atomkrig. Alexander (23) er en av tusener som er fanget, uten vei ut.

«Det er ikke strøm, drikkevann og mat igjen. Vi bruker regnvann og koker det», skriver Alexander til Aftenposten.

19. apr. 2022 17:16 Sist oppdatert 9 minutter siden

Det er bygget for å tåle en atomkrig. Stålverket Azovstal i Mariupol er et av Europas største, med flere etasjer under bakken.

Det er her inne de siste ukrainske soldatene som forsvarer havnebyen, forskanser seg. Her er også tusen eldre og kvinner med barn som søker tilflukt fra tungt russisk bombardement. Det finnes ingen veier ut.

23 år gamle Alexander er en av soldatene som holder stand.

Det er nesten ikke mobildekning i stålverket. Alexander bruker hver eneste mulighet han får, til å sende en melding til sin kjæreste Alina, for å berolige henne.

«Jeg lever fortsatt. Jeg elsker deg!»

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn