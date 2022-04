– Viktig å konfrontere Putin ansikt til ansikt

Østerrikes kansler møtte Vladimir Putin: – Det er viktig å konfrontere Putin med det som faktisk foregår i Ukraina, ansikt til ansikt, sa Karl Nehammer.

Østerrikes Karl Nehammer kommer ut etter sitt møte med Russlands Vladimir Putin.

NTB

Reuters

Nå nettopp

Karl Nehammer var første europeiske leder til å møte Putin på tomannshånd, siden invasjonen av Ukraina startet. Mandag formiddag møtte han Putin i presidentens offisielle residens utenfor Moskva. Han følte det som en plikt, sa han.

To dager tidligere, på lørdag, besøkte Nehammer Ukraina. Han hadde snakket flere ganger med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på telefon. Nå ville han vise «politisk støtte» til Kyiv. Og mandag var han altså i Moskva.

– Viktig møte

Møtet varte i 90 minutter. Han kom ut, kledd i blå dress og stripet slips, og sa:

– Diskusjonen var direkte, åpen og tøff.

På en pressekonferanse noen timer etter møtet utdypet Nehammer det som hadde skjedd under møtet på tomannshånd med den russiske presidenten.

– Det er viktig å konfrontere Putin med det som faktisk foregår i Ukraina, ansikt til ansikt, sa han.

Lørdag besøkte Nehammer Ukrainas Volodymyr Zelenskyj i Kyiv.

Hans viktigste beskjed til Putin var at krigen mot Ukraina måtte stoppes, sa han. For «i en krig finnes det bare tapere, på begge sider». Nehammer tok også opp angrepene på sivile i Butsja, og han sa at alle som kan holdes ansvarlige, vil måtte svare for seg.

Tidligere i april ble det delt bilder av døde sivile som lå i gatene i Butsja med bakbundne hender. Ifølge ukrainske myndigheter antas det at over 300 sivile er drept av russiske styrker i Butsja og at rundt 50 av dem ble likvidert.

Russland har avvist at de står bak massakrene.

Var tydelig med Putin

– Jeg var veldig tydelig med Putin: alle sanksjoner mot Russland vil bestå og skjerpes så lenge mennesker dør i Ukraina.

Nehammer sier at han i møtet med Putin omtalte invasjonen av Ukraina som «den russiske angrepskrigen» og ba om en slutt på konflikten, samt en våpenhvile. Han påpekte også behovet for humanitære korridorer.

Russland har ikke villet kommentere møtet. Kremls talsperson Dmitrij Peskov nøyde seg med å si til nyhetsbyrået Interfax at «møtet er avsluttet».

Møtet med Putin har også skapt reaksjoner i Østerrike.

– Jeg kan ikke tolerere et besøk hos Putin, sa blant annet en utenrikspolitisk talsperson fra partiet De Grønne.