I Tyskland kommer den største spenningen først etter at valget er over

Ifølge den nyeste meningsmålingen ligger kristeligdemokratene (CDU) an til 36 prosents oppslutning, et trygt forsprang på sosialdemokratenes 21,5 prosent. Men når Angela Merkel puster ut etter at valgresultatet blir kjent søndag kveld, begynner bare en ny tøff jobb: Å danne regjering.

Hvis du trodde norske koalisjonsforhandlinger var innviklede, er det bare å kaste et blikk mot Tyskland. Her er det enda mer komplisert.

Men etter dette lille grunnkurset er du godt rustet til å følge med frem mot jul. Etter valget i 2013 tok det nemlig nesten tre måneder å få en regjering på bena. I år kan det bli minst like vanskelig.

1. En regjering må ha flertall

I Tyskland er det bare flertallsregjeringer som gjelder, altså at en regjering må ha mer enn 50 prosent av representantene i Forbundsdagen bak seg. Det har aldri skjedd at et parti i Forbundsdagen har stemt inn en regjering de ikke er en del av selv, selv om det ikke er noe formelt i veien for å gjøre det.

2. Ingen enkeltpartier har flertall

Ikke siden valget i 1957 har et parti hatt flertall alene. Da vant Konrad Adenauer og CDU valget med 51 prosent av stemmene.

3. De vanligste koalisjonene

Angela Merkel har i to perioder regjert med en såkalt storkoalisjon. Hennes CDU samarbeidet altså med sosialdemokratene (SPD). I tillegg er CDUs søsterparti i Bayern, CSU, formelt en selvstendig koalisjonspartner. Dette er omtrent som at Høyre og Arbeiderpartiet skulle sitte i samme regjering.

I årene 2009–13 inngikk CDU/CSU en koalisjon med FDP, fridemokratene. FDP er et tradisjonelt liberalt parti, litt i norske Venstres tradisjon.

Den forrige kansleren, Gerhard Schröder (SPD), regjerte i en rødgrønn-koalisjon, altså et samarbeid mellom sosialdemokratene og De grønne.

4. Hva er Jamaica?

Jamaica er betegnelsen på en koalisjon bestående av CDU, FDP og De grønne.

I Tyskland har hvert parti en farge:

Svart (CDU), gult (FDP) og grønt (De grønne) tilsvarer fargene i det jamaicanske flagget. For første gang kan en slik Jamaica-koalisjon danne regjering på nasjonalt nivå.

Denne kombinasjonen er ny og sjelden, og ble for første gang utprøvd i Saarland etter valget i 2009. Nå sitter en fersk slik regjering i delstaten Schleswig-Holstein.

FABRIZIO BENSCH/REUTERS

5. Hvorfor betyr høyrepopulistene så mye?

Det høyrepopulistiske partiet Alternative für Deutschland (AfD) kommer høyst sannsynlig inn i Forbundsdagen for første gang. De sitter også i 13 delstatsparlamenter.

Tysklands utenriksminister sier: – For første gang siden krigen kan vi få ekte nazister i Riksdagsbygningen

Alle de andre partiene har sagt at de ikke vil regjere med AfD. Men nettopp derfor er det blitt adskillig vanskeligere å danne regjering. Velgerne fordeler stemmene sine på et parti ekstra, og de andre partiene blir mindre. Dermed blir det vanskeligere å danne en regjering som består av bare to partier.

I dag har Tysklands 16 delstater 10 ulike regjeringskombinasjoner.

Michael Sohn/AP/NTB scanpix

6. To sannsynlige regjeringskoalisjoner etter valget

Slik meningsmålingene ser ut nå like før søndagens valg, er bare to koalisjoner tallmessig mulig: Jamaica og en storkoalisjon.

Det politiske Berlin summer av spekulasjoner om hva som er mest sannsynlig. Josef Janning i tenketanken ECFR tegner for eksempel dette scenarioet: Merkel ber først om forhandlinger med sikte på Jamaica, altså CDU/FDP/De grønne. Den store utfordringen her er å få Fridemokratene og De grønne til å samarbeide. Ikke minst innen energipolitikk er det vanskelig. De grønne må dessuten ha en fremtidig koalisjonsavtale til uravstemning hos partimedlemmene.

De grønne ligger an til sitt dårligste valg siden 1998. Hvorfor?

Janning tror forhandlingene vil mislykkes. Så går Merkel til sosialdemokratene og sier nyvalg eller storkoalisjon. Særlig i SPD-ledelsen har mange et ønske om fortsatt regjeringsmakt, og det er også viktig for dem å ta ansvar når det trengs. Nyvalg ønsker de neppe, og det ender med ny storkoalisjon.

Grunnkurs fullført?

For viderekomne:

7. Tre mulige, men usannsynlige koalisjoner etter valget:

Hvis valgresultatet blir noen få prosentpoeng annerledes enn på de ferske meningsmålingene, kan man også tenke seg en svart-gul eller svart-grønn koalisjon.

Veldig teoretisk er også et regjeringsskifte mulig: Et rødt-rødt-grønt samarbeid, altså der venstrepartiet Die Linke deltar sammen med sosialdemokratene og De grønne.

Men ikke bare er det tallmessig usannsynlig, også politisk virker det nærmest umulig. Mange i SPD har fortsatt trøbbel med å skulle samarbeide med Die Linke, fordi partiet delvis har røtter i kommunistpartiet i DDR. På delstatsnivå sitter rød-rød-grønne koalisjoner både i Thüringen og i Berlin.

AXEL SCHMIDT/REUTERS

8. Betyr det noe for Europa og Norge hvem Merkel samarbeider med?

FDP er et mer EU-kritisk parti enn CDU. I en artikkel i Süddeutsche Zeitung kalles et sterkt FDP for et «mareritt for Europa», et synspunkt som tillegges den franske presidenten Emmanuel Macron.

I koalisjon med FDP vil Merkel måtte jobbe hardere internt for å få gjennomslag for Europa-politikken sin, forklarer Josef Janning fra ECFR. Men De grønne ville trekke i motsatt retning, og det er liten grunn til å tro at den reelle utenrikspolitikken vil bli særlig ulik om det er Jamaica eller en storkoalisjon som styrer, sier Janning. Det skyldes også at Merkel i høy grad har lagt både europapolitikken og utenrikspolitikken ellers til sitt kontor. Utenriksministeren har ikke lenger like mye å si – og mye av den tyske utenrikspolitikken fastlegges også i EU-organer, mener han.

