Slik skjedde terrorangrepet i Barcelona

13 ble drept og rundt 100 skadet da en varebil kjørte inn i menneskemengden i Barcelona torsdag ettermiddag.

Et angrep i Cambrils natt til fredag settes i sammenheng med angrepet i Barcelona. Syv personer, inkludert en politimann, ble skadet. De fem som kjørte bilen, ble skutt og drept av politiet.

En eksplosjon i et hus i Alcanar onsdag settes også i forbindelse med angrepet i Barcelona. En person døde og flere er skadet.

Tre personer er arrestert

Kl 16.50, Plaça de Catalunya: Varebil kjører inn i gågaten La Rambla

En hvit varebil kjører inn i den store avenyen La Rambla, «Elven», den travleste turistgaten i Barcelona. En rekke kilder forteller at sjåføren kjørte i sikk-sakk-mønster ca. 500 meter nedover gaten. Folk søker tilflukt i butikker og kafeer.

På Plaça Boquería stopper varebilen og sjåføren flykter til fots.

Mossos d'Esquadra, som er politistyrken i Catalonia og den eldste ikke-militære politistyrken i Europa, starter jakten på to personer.

Kl. 18.02: «Mann barrikaderer seg på bar»

Det kommer meldinger om at en mann har barrikadert seg i baren Luna bar Istambul i øvre del av Las Ramblas, får mye oppmerksomhet.

Klokken 20.09 går politiet i Barcelona ut og avviser at dette har skjedd.

Kl. 19.28, Vic: Bil tilknyttet angrepene blir funnet

En annen varebil som knyttes til angrepet, oppdages utenfor en Burger King-restaurant i den lille byen Vic i Catalonia, rundt 70 kilometer fra Barcelona. Bilen prøver å unnslippe.

Klk. 19.50: Første mistenkte person identifiseres

En person bosatt i Ripoll, opprinnelig fra Marseille og med nordafrikansk navn, navngis av spanske myndigheter. Han var oppgitt som leietageren av en av varebilene.

Kl. 22.31: Det meldes om skyting i Sant Just Desvern utenfor Barcelona

Først kommer opplysninger om at én mistenkt terrorist er skutt og drept. Siden avvises det at skytingen er knyttet til terrorhandlingen, men klokken 00.54 bekrefter politiet at en person er skutt og drept etter å forsøkt å passere en kontrollpost ved Sant Just Desvern. En politimann blir såret.

Andreu Dalmau / EPA

Kl. 23.03: Gasseksplosjon knyttes til terrorhandlingen

Major Josep Lluís Trapero i den katalanske politiet, Mossos d'Esquadra, knytter på en pressekonferanse en gasseksplosjon i en bygning i kommunen Alcanar onsdag til terrorangrepet i Barcelona. En person fra Alcanar er pågrepet.

En person døde og flere ble såret i eksplosjonen. Alcanar ligger 200 kilometer sørvest for Barcelona.

JAUME SELLART / EFE

Ripoll: To personer arrestert – 17 åring mistenkes

Torsdag kveld arresteres to personer i byen Ripoll, ti mil nord for Barcelona. De er ikke mistenkt for selve handlingen på La Rambla.

En av de pågrepnes bror, en 17-åring, pekes ut som en mulig sjåfør av varebilen fra La Rambla. Han er fortsatt på frifot.

Kl. 23.25: «Kan stå foran ny terrorhandling»

Major Josep Lluís Trapero i Mossos d'Esquadra sier at man har fått varsel om en mulig ny terrorhandling.

Kl 01.24, Cambrils: Nytt bilangrep – fem gjerningspersoner skutt og drept

Klokken 01.24 ber politiet folk om å holde seg hjemme og unngå gatene i byen Cambrils, en by med ca. 30.000 innbyggere omtrent ti mil sør for Barcelona.

Dramaet starter da en Audi A3 forsøker å unngå en politisperring ved innkjørselen til sentrum av byen. I politijakten som følger blir flere sivile påkjørt, og til slutt velter bilen. Fire av de fem personene som befinner seg i bilen, blir skutt og drept av politiet. Den femte dør senere av skuddskader.

Politiet finner bombebelter i bilen. En øyenvitnevideo som er lagt ut av Barcelona-avisen La Vanguardia, viser tydelig at tre av de drepte angriperne hadde på seg bombevester. Etter en kontrollert sprengning viser det seg imidlertid at det som så ut som bombebelter, ikke inneholdt sprengstoff.

Emilio Morenatti / AP / NTB scanpix

Den spanske storavisen El Pais skriver at en av de fem angriperne i Cambrils forsøkte å knivstikke folk

Syv personer ble såret, én av dem alvorlig. En av de sårede er en politimann.

Klokken 02.01 bekrefter politiet at de har avverget et nytt terrorangrep.

Klokken 05.47 natt til fredag bekrefter politiet at det er sammenheng mellom hendelsene i Cambrils og i Barcelona.

09.00: Detaljer om tre arresterte personer

Politiet har arrestert tre personer, men ingen av dem er utpekt som sjåføren av varebilen som ble brukt i angrepet i Barcelona.

En mann fra den spanske eksklaven Melilla i Marokko blir torsdag arrestert i Alcanar utenfor Barcelona. En mann fra Marokko blir pågrepet torsdag i Ripoll utenfor Barcelona Ytterligere en person pågripes fredag i Ripoll.

Politiet etterlyser fortsatt den 17 år gamle mannen som mistenkes for å ha kjørt varebilen på La Rambla. Spanske medier beskriver ham som en ung radikalisert mann av marokkansk opprinnelse.

Kl. 09.48: La Rambla gjenåpnes

12.00: Et minutts stillhet

Under en markering hedres terrorens ofre med ett minutts stillhet på Plaza de Catalunya. Tusenvis av mennesker, den spanske kongen Felipe VI, statsministeren Mariano Rajoy og Barcelona-ordfører Ada Colau er til stede.

Mesteparten av opplysningene i denne artikkelen er hentet fra minutt til minutt-dekningen i den seriøse Barcelona-avisen La Vanguardia.