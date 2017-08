Ledende dyreverner funnet skutt og drept i Tanzania

Lotter opprettet en egen stiftelse, PAMS Foundation, som ledet an i arbeidet for å beskytte elefantene i Tanzania. I en erklæring fra PAMS heter det at de ansatte er knust over nyheten om Lotter er skutt og drept i Daar es Salaam.

Motivet for drapet på den sørafrikanske dyrebeskytteren er ukjent, men han skal ha fått mange drapstrusler. Lotter (51) ble ifølge The Guardian drept onsdag av to menn som stanset drosjen han satt i og åpnet ild. Lotter var på vei fra flyplassen til hotellet.

Den anerkjente britiske miljøvernforkjemperen Jane Goodall beskriver Lotter som en helt, en mann som har møtt hard motstand og mottatt personlige trusler for sin kamp for å beskytte dyrelivet i Tanzania.

PAMS finansierer en tanzaniansk granskingsgruppe som i de siste årene har klart å bringe nesten 900 krypskyttere og bakmenn i elfenbeinshandelen for retten. Blant dem er kinesiske Yang Fenlan, kjent som elfenbeinsdronningen. Hun står for retten i Tanzania for å ha sent ut 706 støttenner ulovlig i perioden 2000–2014.

Tanzania er et av landene er som er verst rammet av krypskyttere. I løpet av det siste tiåret er 66.000 elefanter skutt og drept ulovlig. Men PAMS opplyser at det har vært en nedgang i krypskytteri siden 2014.

– Wayne Lotter var overbevist om at lokalsamfunnene måtte involveres i kampen for å bevare dyrelivet. Gjennom sitt arbeid i PAMS har han lært opp hundrevis av viltvoktere i landsbyer over hele Tanzania, sier Goodall.