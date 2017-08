Førstesidene Trump neppe rammer inn og henger på veggen

Etter de voldelige hendelsene lørdag forrige helg i Charlottesville i Virginia, somlet USAs president Donald Trump først med å fordømme høyreekstreme voldelige demonstranter. En kvinne var blitt drept og 19 skadet da en Hitler-beundrer kjøre en bil inn i en mengde motdemonstranter. Etter dager med press tok Trump avstand fra de høyreekstreme, men i en tredje uttalelse sidestilte han dem deretter med motdemonstrantene.

Han fikk ros av Ku Klux Klan og hard kritikk fra både politiske motstandere, medier og enkelte partifeller.

Cover med KKK-symboler

Designere av førstesider i flere tidsskrifter har fulgt opp.

I USA kommer The New Yorker ut neste uke med et cover med en Trump-tegning. Han sitter i en seilbåt og blåser selv vind i seilet, som er formet som en Ku Klux Klan-hette.

På fronten av det britiske tidsskriftet The Economist snakker Trump i en ropert utformet som en slik hette.

Tyske Der Spiegel har tegnet en mann med dress, rødt slips og KKK-hette. Overskriften: «Donald Trumps sanne ansikt».

På magasinet Times førsteside gjør en mann Hitler-hilsen bak et amerikansk flagg, og overskriften er «Hat i Amerika».

Her hjemme kom for øvrig VG ut torsdag med et nærbilde av Trump og tittelen «Denne kjeften splitter USA» plassert slik at den kunne antyde en Hitler-bart.

Artikkelen fortsetter etter førstesidene:

Krasse kommentarer

I de internasjonale tidsskriftene tar kommentatorer og skribenter et krast oppgjør med Trumps opptreden i etterkant av Charlottesville-hendelsene. I Der Spiegel hevder Klaus Brinkbäumer i en kommentar at Trump er en rasist og en hatpredikant og at det er på tide å slutte å trivialisere skaden han gjør. I Time spør redaktør Nancy Gibbs om «nasjonen vil lykkes der Trump mislyktes».

– Tidligere presidenter risikerte alt for å kjempe mot nazistene, denne ga dem ly, skriver hun.

Falske Trump-førstesider

The Washington Post minner i sin politiske spalte The Fix om at Trump er glad i magasinførstesider om seg selv. Avisen avslørte tidligere i år at det på flere av Trumps golfklubber hang falske førstesider fra Time. Han har også tidligere gitt uttrykk for å være fornøyd med omtale i The Economist og Time.

– Det vil bli vanskelig å late som om han ikke bryr seg om disse bildene, skriver Callum Borchers i Fix-spalten.