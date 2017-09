Dette er metoden som trolig sikrer Merkel en fjerde valgseier

– Noen ganger er jeg liberal, noen ganger konservativ, noen ganger sosial, sier Merkel om seg selv. Hun har velgere fra alle partier og anses som en garantist for stabilitet. Andre anklager henne for å være så konfliktsky at hun skader demokratiet.

Spenningen i den tyske valgkampen blir tydelig i et glimt under Merkels valgkamptale i Torgau i Sachsen:

På første rad sitter partimedlemmer med hjerter på plakatene og stjerner i øynene, innhyllet i partiets gjennomsiktige regnkapper.

Utenfor sperringen skriker våte demonstranter med «Folkeforræder»-bannere og sinne i blikket.

I midtfeltet mellom blank beundring og rent hat holder de aller fleste tyskere til. 24. september kommer de høyst sannsynlig til å stemme Angela Merkel opp på tronen igjen. Her har hun sittet siden 2005, et valg hun vant med hårfin margin. I 2009 gikk det bedre, i 2013 enda bedre.

Fakta: Angela Merkel Født Angela Dorothea Kasner i Hamburg i 1954. Faren var prest og flyttet med sin lille familie til Brandenburg i DDR samme år. Der vokste Angela Merkel opp, studerte fysikk og arbeidet som forsker. Da Muren falt i 1989 kastet hun seg inn i tysk politikk og ble etter hvert medlem av det kristeligdemokratiske partiet CDU. Hun satt i Helmut Kohls første regjering etter den tyske gjenforeningen som minister for kvinner og ungdom i 1991–94. Deretter var hun miljøvernminister fra 1994–98. Hun ble generalsekretær i partiet i 1998 og partileder i år 2000. I 2005 stilte hun som partiets kanslerkandidat og vant hårfint valget mot sosialdemokraten Gerhard Schröder. Hun har sittet som kansler i 12 år, og ligger an til å bli gjenvalgt for en ny periode 24.9.

Merkels metode

Angela Merkel kan tangere Helmut Kohls rekord som Tysklands lengstsittende kansler. En av årsakene til at populariteten holdes oppe, er hennes berømte teft for hvor folkemeningen ligger. Dette har gjort henne kontroversiell i partiet hun har flyttet flere hakk mot venstre, men hun sitter trygt så lenge folket støtter henne.

– Hun er geni i å lokalisere sentrum i enhver sammenheng, skriver Financial Times. – Hun er en opportunist som ofte tar U-svinger.

Angela Merkel har ingen ideologi og er kjent for å kunne forandre mening. Hun betegnes gjerne som en «løsningsmaskin» som arbeider etter en nærmest naturvitenskapelig metode der en løsning erstattes når en ny og bedre dukker opp.

Fra kanslerkontoret utføres stadig meningsmålinger og undersøkelser for å lodde stemningen blant velgerne. Når en sak er i spill, vet Merkel nøyaktig hvor folkemeningen ligger og tar avgjørelser deretter. Det forklarer Robin Alexander, journalist i Die Welt, som har fulgt Merkel i en årrekke.

– Er dette udemokratisk?

– Hvis demokrati er at folkemeningen forplanter seg oppover og blir politikk, da regjerer Merkel svært demokratisk. Hun vet alltid hva folket vil og gjør det. Men hvis man sier at demokrati også er meningsbrytning og at denne meningsbrytningen trenger struktur og klare posisjoner – da er hun naturligvis lite demokratisk.

– Merkels styrke er hennes totale bevegelighet

– Lar man Merkel-årene passere revy, finner man flere store bestemmelser uten plan og abrupte opportunistiske dreininger med graverende konsekvenser, mener økonomiredaktøren i Frankfurter Allgemeine Zeitung Philip Plickert, som også har skrevet en kritisk bok om henne. – Merkels store styrke er hennes totale bevegelighet og ideologiske fleksibilitet.

Et eksempel på U-sving er hvordan hun etter Fukushima brått avgjorde at alle tyske kjernekraftverk skulle nedlegges i løpet av noen få år, til tross for at hun og partiet like før hadde bestemt noe annet.

Et annet eksempel er at verneplikten ble avskaffet under et regjeringsmøte for å spare penger.

Et tredje eksempel er hvordan hun nå i juni åpnet for likekjønnet ekteskap.

Vant folket tilbake

Et fjerde eksempel er den mest kontroversielle avgjørelsen i hele Angela Merkels karrière: at hun åpnet grensen for flyktninger i september 2015.

Da hun gjorde det, hadde hun folkemeningen med seg. Men ganske raskt kom motbøren, både fra eget parti og fra velgerne. Våren 2016 viste en meningsmåling at to-tredjedeler av tyskerne ikke lenger ville ha henne som kansler.

Men i juni i år var populariteten tilbake på gamle høyder, folket er like begeistret for henne nå som før krisen: 64 prosent er fornøyde eller svært fornøyde med arbeidet hun gjør. Hvordan er det mulig?

Har tyskerne allerede glemt flyktningkrisen og «Wir schaffen das»?

– Det er en stor misforståelse at dette valget er en slags avstemning om flyktningpolitikken, slik særlig utlendinger spør meg om, sier Robin Alexander.

– Merkel sa på forrige partilandsmøte at høsten 2015 var et historisk krafttak vi skal være stolte av, men også noe som aldri skal gjenta seg. Det er dette tyskerne støtter. De vil ikke at høsten 2015 skal ha vært en feil, de var jo selv for å åpne grensene og engasjerte seg for flyktninger. Men samtidig vil de ikke at det skal skje igjen.

Alexander er politisk journalist i Die Welt, har fulgt Merkel tett i årevis og har skrevet en kritisk bok om spillet bak kulissene under flyktningkrisen kalt «Die Getriebene».

Han trekker linjer tilbake i historien og viser til begrepet «biedermeier» for å forklare tyskernes holdning nå, tidsepoken fra første del av 1800 tallet. Borgerskapet flyktet inn i den private idyllen som en motvekt til revolusjonære stemninger. Stabilitet og ro er det høyeste ønsket.

– 2015 var uro, utdyper Alexander.

– Det har skjedd. Men svaret på det er ikke «Merkel må gå», da blir det bare mer uro. Svaret er Merkel og slik det var før. Derfor er Merkels valgkampanje så strategisk klok nå.

Kampanjens hovedslagord lyder «For et Tyskland der vi godt og gjerne lever». Flaggfargene svart, rødt og gull vaier i bakgrunnen. Budskapet er gjennomgående at alt går bra nå og slik skal det fortsette.

– Valgprogrammet til CDU er på 75 sider. Først på side 63 dukker ordet «flyktning» opp, smiler Alexander.

«Dere kjenner meg»

For fire år siden var Merkels siste ord i debatten mot opposisjonskandidaten Peer Steinbrück «dere kjenner meg». På en måte er det sant, sier Alexander: – Merkel ser alltid lik ut og hun sier alltid det samme. Hun hater å forlate rutiner. På den andre siden kommer stadig overraskelser.

En slik overraskelse var innføringen av likekjønnet ekteskap i sommer. – 33 ganger i denne perioden hindret Merkel at saken skulle bli stemt over. Så avgjøres hele saken i løpet av en uke.

Alexander bruker Storbritannia og Frankrike som kontrast:

– Cameron sa at han var for likekjønnet ekteskap fordi han er konservativ. Debatten ble ført i parlamentet. I Frankrike fikk Fillon 150.000 ut på gatene i protest. Franskmennene kjempet på gaten, Cameron i parlamentet. Og hos oss? Vi hadde ingen debatt. Merkel forandret mening, ler Alexander.

Også denne gangen gjorde kursendringen at parlamentet fikk gjort en lovendring i tråd med folkeviljen. Et flertall av tyskerne har lenge vært tilhengere av likekjønnede ekteskap.

The Economist fremhever dessuten Merkels særpregede måte å snakke på som en vinnermetode. Hun formulerer seg så vagt og generelt at nesten alt kan leses inn i det. Under valgkampen kritiserer hun heller ikke sin motstander Martin Schulz direkte og har knapt nevnt navnet hans, noe som bidrar til at hun selv heves opp til et nivå over det sedvanlige politiske bikkjeslagsmålet.

Generasjon Merkel

44 prosent av CDUs velgere er over 60 år. Partiets velgere har den høyeste gjennomsnittsinntekten av alle partier, viser tall fra Die Zeit.

Men støtten til Merkel er også stor blant de yngste. Tre millioner velgere kan for første gang stemme ved et parlamentsvalg. Et flertall av dem ønsker seg Merkel som kansler, 57 prosent – mot bare 21 prosent Schulz, viste en måling fra juni.

Ingmar Kessler (19) har forhåndsstemt på CDU. – Angela Merkel har alltid vært der. Hun står for stabilitet og erfaring, sier han.

Kessler tilhører en generasjon som har vokst opp i et land i fremgang og knapt husker at Tyskland ble regjert av noen andre enn Merkel. Han er elev på videregående skole i bydelen Charlottenburg i Berlin og forteller at interessen for politikk er laber blant medelevene.

– Min forklaring er at vi har det så bra. Men det kan jo være farlig at vi er så lite interesserte at vi ikke stemmer, og så kommer det noen til makten vi ikke vil ha, sier han.

Merkel styrer mot sin fjerde strake seier. Her er grafene som forklarer hvorfor det er så vanskelig å ta fra henne makten.

Kameraten Kerim Leinau (18) er enig i at det går godt med Tyskland og hans generasjon.

– Føler du at politikerne tenker på dere unge?

– Hva slags problemer har unge mennesker? Vanskeligheter på skolen? Hva skal politikerne gjøre med det? Jeg føler personlig at de ikke hører så mye på oss. Men de bekymrer seg om flyktningpolitikk eller Europa, og har neppe tid til å tenke så mye på unges problemer, mener Leinau.

Men han har merket seg at tyske toppolitikere har gjort intervjuer i ulike Youtube-kanaler. – Det er en noe helt nytt, en ny plattform for dem, sier han.

Her har Merkel, som er adskillig mer glad i tekstmeldinger enn telefonering, også fortalt at det er smileyen som er hennes favorittikon.

– Rolig og i likevekt

Også Leinau har sans for Merkel, som han ser som et rolig menneske i likevekt, en som ikke lar seg lede av følelser eller provokasjoner. Hun er bra for Tyskland, mener han – men likevel vakler han mellom CDU og SPD når han skal stemme for første gang. – Merkel representerer sentrum og den almene stemningen i folket, ikke egentlig sitt parti, sier han.

Psykologistudenten Anastasia Sambanis skal ikke selv stemme på Merkel, men liker henne fordi hun har bena på jorden. – Hun reiser på billige ferier og spiser potetsuppe, smiler hun. – Men jeg skulle ønske hun tok mer grep. På den annen side er det kanskje bedre å gjøre for mye enn for lite.

Flyktningkrisen gjorde dypt inntrykk på alle tre. – Vi var der, vi så hva som skjedde. For første gang opplevde vi at politiske avgjørelser hadde umiddelbar virkning på livet vårt, sier Leinau.

Alle har venner som kritiserer Merkel. – Og da er det alltid noe om flyktningene som slenges ut, sier Kessler.

Fakta: Generasjon Merkel Angela Merkel har sittet ved makten siden 2005, altså lenge nok til at de som da var barn, begynner å bli voksne. Årets førstegangsvelgere har knapt minner om den forrige kansleren. Ukeavisen Die Zeit har forsøkt å døpe denne gruppen «Generasjon rute», etter Merkels kjennemerke: Ruten hun lager med hendene når hun står stille. En meningsmåling fra juni i år viser at 57 prosent av velgerne mellom 18 og 21 år foretrekker Merkel som kansler, 21 prosent motkandidaten Martin Schulz Ved forrige valg stemte bare 60 prosent av velgerne mellom 21 og 25 år, mot 80 prosent av dem mellom 60 og 70. Men Tyskland er blitt et samfunn med så høy gjennomsnittsalder at det knapt ville hatt betydning om alle de yngste stemte, skriver Die Zeit. Avisen advarer mot at politikken derfor tar for lite hensyn til de yngste – de eldstes særinteresser får dominere. Slik oppstår en ond sirkel.

Pipes ut på valgmøter

For ikke alle føler seg like hjemme i den harmoniske verdenen Merkel presenterer i sin valgkampanje.

I Bernhard Gasbichlers øyne er hun en katastrofe for landet.

– Merkel har gjort flere feil enn alle tidligere kanslere tilsammen, mener Bernhard Gasbichler.

Pensjonisten, opprinnelig fra Bayern, har møtt opp for å høre Merkel tale i Torgau i Sachsen, et av valgmøtene der hundrevis av demonstranter fra ytre høyre piper og skriker og ber henne holde kjeft og ha seg bort. Han tilhører ikke selv demonstrantene, men er et eksempel på den bitre Merkel-kritikken som blant annet viser seg gjennom partiet Alternative für Deutschlands vekst.

Gasbichler har listen over temaer der Merkel har sviktet klar: Flyktningene, midlertidige arbeidsplasser, industrien, at skattene er urettferdig fordelt mellom fattige og rike.

– Og dette er ikke bare følelser, jeg analyserer. Merkel spalter også Europa, mener Gasbichler – som legger til at han ikke har noe imot flyktninger som trenger beskyttelse. – Men hvorfor kommer de hit, dette er ikke akkurat deres kulturkrets?

På spørsmål om det ikke nå går veldig bra med Tyskland, svarer han at han ikke tror på tallene.

– De er forskjønnet, sier han. – Minijobber og midlertidige arbeidsplasser gjør at arbeidsledighetsstatistikken ser bedre ut at den er.

– Har du angst for fremtiden?

– Nei, jeg er for gammel til å ha angst, sier han.

– Ingen politikk, bare person

En forklaring på hvorfor hatet har preget så mange av Merkels valgkampmøter, kommer fra populismeeksperten Timo Lochocki i tenketanken German Marshall Fund.

– Unionspartiene tilbyr ikke politikk lenger. De sentrerer hele valgkampen sin bare om personen Merkel. Dermed blir det slik at alle som misliker hennes flyktningpolitikk, misliker henne personlig.

– Så hatet er et resultat av Merkels måte å drive politikk på?

– Absolutt, helt entydig. Merkel har egentlig forandret politikken sin totalt siden flyktningkrisen, men hun har ikke forandret kommunikasjonen. Det eneste hun i manges ører har sagt, er: Kom hit, alle. Hun kunne ha lagt vekt på at alt nå er mye strengere, ingen familiegjenforening, flere utvisninger og så videre – men hun sier det ikke.

Merkel klatrer forbi legendene. Disse har holdt ut lengst i verdens hardeste jobber.

– Er det en god taktikk at Merkel gjennomfører disse valgkampmøtene der ekstremister protesterer, som om ingenting skjer, som om alt er normalt?

– Det kommer an på hva hun vil oppnå. Er målet å vinne valget, er det smart. Hun viser de moderate velgerne at hun står for politikken sin. Om det er lurt i det lange løp å si til en så stor del av tyske velgere at det er helt likegyldig for meg hva dere mener, er en annen sak.

– Om ti år, hvordan tror du man vil bedømme Merkel?

– Det vil vise seg. Fra utlandet sier alle: så flott med Merkel. Her i Tyskland er ikke folk like begeistret. Om det hun har gjort viser seg å være bra, er fortsatt uavklart. I løpet av ti år har det ikke vært en eneste økonomisk reform. Eurosone-krisen er foreløpig løst, men ikke på lang sikt. Det hele kan gå i luften før valget i Italia. Flyktningkrisen er for øyeblikket under kontroll, men det finnes ingen mekanisme som kan hindre at problemet kommer tilbake. Det Merkel har gjort, er å kjøpe seg tid, mener Lochocki.

– Tar hun nå det store spranget, kan hun bli stående som en stor kansler. Gjør hun det ikke, blir det 16 tapte år, kansleren som kunne ha reformert Europa og økonomien, men ikke gjorde det.