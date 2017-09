Israel har offisielt holdt seg utenfor Syria-krigen, men har bombet mål der nesten 100 ganger

Bombemålet var hærens Senter for vitenskapelige studier og forskning, ifølge den London-baserte observatørgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Dette anlegget er tidligere blitt beskrevet av USA som et anlegg for produksjon av kjemiske våpen, melder Reuters.

Angrepet skjedde dagen etter at FN for første gang beskyldte Syria for å stå bak et angrep med giftgassen sarin i Syria i april i år. Dette giftangrepet drepte over 80 mennesker, halvparten av dem barn.

Syria hevder de ikke bruker kjemiske våpen og at de har gitt fra seg alt materiale til bruk i kjemiske våpen etter en avtale med FN.

– Israel har bombet våpenkonvoier nesten 100 ganger

Den israelske hæren har nektet å bekrefte rapportene om at de gjennomførte angrepet, men har tidligere innrømmet at de har bombet våpentransporter til Iran-støttede Hizbollah i Libanon. Israel mener Iran og Hizbollah har hatt til hensikt å true eller beskyte Israel med disse våpnene.

– Antallet israelske angrep på slike konvoier siden 2012 nærmer seg et tresifret antall, sa generalmajor Amir Eshel til den israelske avisen Haaretz i august. Han var tidligere sjef for det israelske luftforsvaret.

Israel har utkjempet flere kriger mot Hizbollah de siste tiårene. 1300 mennesker ble drept under krigen i 2006.

Israel har gjort det klart at de ikke vil tillate at Hizbollah får tilgang på våpen som kan skyte ned deres jagerfly, langtrekkende og presise raketter for angrep mot mål på bakken og kjemiske våpen. Det ville innebære å krysse en rød linje, skriver Reuters.

#BREAKING According to Arab reports, Israel attacked a chemical facility in Syria pic.twitter.com/tydsnATX1Q — Yanki יענקי פרבר (@yankifarber) September 7, 2017

Fløy over libanesisk luftrom

Det israelske angrepet ble gjennomført av fly som befant seg i libanesisk luftrom, ifølge den syriske hæren. Ved å gjennomføre angrepet fra libanesisk luftrom, så unngikk israelerne å få problemer med det russiske luftforsvaret som finnes i Syria.

– Angrepet sendte et signal om at Israel ikke vil la Syria produsere strategiske våpen, at de vil bestemme selv hva de vil tillate og at de ikke vil la seg stanse av russisk luftforsvar i Syria, skriver Amos Yadlin, en tidligere sjef for Israelsk etterretning, på Twitter.

Han skriver også at angrepet ikke var rutine.

– Fabrikken som ble bombet i Masyaf produserer de kjemiske våpnene og tønnebombene som har drept tusener i Syria, skriver han på Twitter.

ALI HASHISHO / Reuters/NTB scanpix

Hizbollah har en svært viktig rolle i Syriakrigen

Den sterkt Israel-fiendtlige sjiamuslimske gruppen Hizbollah spiller en svært viktig rolle libanesisk politikk. De har siden starten på Syriakrigen også vært en av president Bashar al-Assads viktigste støttespillere.

Hizbollahs soldater og andre Iran-støttede sjiamuslimske militser har sammen med russisk luftstyrke vært avgjørende for at Assads regime har vært på offensiven de siste to årene.

De israelske flyene skal torsdag også ha bombet en militærleir for lagring av raketter, der både personell fra Iran og Hizbollah skal ha blitt sett flere ganger, ifølge SOHR.

Den danske forskeren Ali Alfoneh har kartlagt at 1139 Hizbollah-krigere er blitt drept i Syriakrigen siden 2012. Bare i august ble 31 Hizbollah-medlemmer drept.

Aftenposten fant gravene til militssoldatene som dør for Iran i Syria: Flyktninger lokkes med statsborgerskap i Iran hvis de vil krige for Assad i Syria.

Lebanese Hezbollah combat fatalities in Syria since October 1, 2012: 1139. August 2017: 31. — Ali Alfoneh (@Alfoneh) August 30, 2017

Israel advarer mot trusselen fra Iran

Bak Hizbollahs militære tilstedeværelse i Syria, og de angivelig mange våpentransportene, ser Israel en økende iransk innflytelse.

Da FNs generalsekretær besøkte Israel den 29. august, benyttet Netanyahu anledningen til å advare om at Iran bygger fabrikker for produksjon av avanserte langtrekkende raketter i både Syria og Libanon.

– Iran vil bruke Syria og Libanon som krigsfronter på veien mot sitt uttalte mål om å utslette Israel, sa Netanyahu, ifølge New York Times.

Israel har klaget til både USA og Russland om at våpenhvilesonene som er blitt etablert i Syria kan utgjøre en trussel mot Israel.

– Israel er tilhenger av en virkelig våpenhvile i Syria, men en våpenhvile kan ikke tillate Iran og dets satellitter å etablere seg militært i Syria, og i hvert fall ikke i det sørlige Syria, sa Netanyahu under et regjeringsmøte, ifølge Haaretz.

Under et møte med Russlands president Vladimir Putin den 24. august, advarte Netanyahu om at Israel kunne komme til å handle på egen hånd for å bremse Irans innflytelse i Syria.

Budskapet med bombingen i Syria var først og fremst rettet mot Vladimir Putin og USAs president Donald Trump, skriver Haaretz-kommentator Amos Harel.

– Det gir et signal om at Israel kan komme til å forstyrre våpenhvilen i Syria dersom Israels sikkerhet er truet, skriver han.