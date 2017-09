Tom Clark ble testet av psykiatere og deretter medisinert fordi han var for feminin og likte gutter. Et halvt år senere ble han sendt til Italia for å misjonere. Der møter han gutten som skulle endre livets hans for alltid.

Med original 8mm-film og fantastiske fortellerevner, deler Clark kjærlighetshistorien, kampen mot troen, sin egen identitet, sigaretter og antipsykotiske medisiner.

Genéa Gaudet

Filmen vises på ap.no i samarbeid med Oslo Fusion Filmfestival (tidligere Skeive Filmer), som går av stabelen på Cinemateket i Oslo fra 18. til 24. september.