Orkanens øye passerer Florida Keys på vei nordover i Florida

Denne artikkelen oppdateres.

Orkanens øye traff land 32 kilometer øst for Key West, der innbyggerne allerede tidlig søndag morgen lokal tid fortalte at stormfloen har lagt gatene under vann og nesten alle har mistet strømmen.

Amerikanske medier melder om vindhastigheter på 210 kilometer i timen, 58 meter i sekundet.

Orkanens øye traff land ved Cudjoe Key og etter en time var det på vei forbi øygruppen Florida Keys på vei nordover over åpent vann, før man venter at det treffer land igjen omtrent ved St. Petersburg natt til mandag lokal tid.

Følg orkanen på Ventusky.com

I Miami Beach, 160 kilometer nordøst for der orkanens øye traff land, har myndighetene gitt beskjed om at nødetatene ikke lenger kan rykke ut for å bistå folk som trenger hjelp.

– Nå har taket over svømmebassenget løsnet og flyr omkring, forteller Silje Langhelle, som er på forretningsreise og bor på et hotell like ved flyplassen i Miami.

Orkanen Irma er ventet å forårsake store ødeleggelser og myndighetene karakteriserer den som livsfarlig

Over en million mennesker var klokken 15.30 norsk uten strøm i Florida.

Det er varslet stormflo på over tre-fire meter

Orkanen vil ventelig bevege seg opp langs vestkysten av Florida og treffe storbyen Tampa

Irma er 600 kilometer bred og vil også ramme østkysten av Florida

Ytterkantene av orkanen traff land utenfor Key West ca. klokken 06.20 lokal tid, 12.20 norsk tid, med en vindhastighet på over 120 kilometer i timen, 33 meter i sekundet.

Myndighetene advarer både mot vinden og en livsfarlig stormflo som er varslet å bli over fire meter langs vestkysten av Florida.

I Key West har mange av innbyggerne som ikke har fulgt oppfordringen om å evakuere, søkt tilflukt i byens videregående skole.

Jeane LaRance/via REUTERS

Skolens bygninger skal kunne tåle orkaner i kategori 5, altså de sterkeste, med vindhastigheter på over 250 kilometer i timen. I øyeblikket er Irma i kategori 4.

Vokser i styrke på grunn av varmt hav

Ifølge USAs nasjonale orkansenter vokser orkanen i styrke på grunn av det uvanlig varme havvannet i området mellom Cuba og Florida. Vannet holder en temperatur på hele 32 grader.

Lenge så Miami ut til å bli truffet direkte av orkanen, men i løpet av natt til søndag forandret den retning mot vest.

Akkurat nå ser det ut til at den vil treffe storbyen Tampa, men Irma er bred og de kraftige vindene vil gjøre store ødeleggelser over hele den sørlige delen av Florida.

– Har ventet i flere dager

– Vi har ventet på denne stormen i flere dager. Hotellet er fullt av hunder, som folk har tatt med seg. De er redde og bjeffer hele tiden, forteller Langhelle på telefonen fra Miami.

Hotellet hun bor på har doble vinduer og hun føler seg trygg der.

– Det lekker vann i trappehuset. Vi tør ikke ta heisen lenger, men vi føler oss fremdeles trygge.

Ved 15.30-tiden norsk tid, 09.30 lokal tid,

– Flyplassen er stengt og piloter som bor på hotellet forteller at ingen fly får lov å stå på bakken under stormen, forteller Langhelle.