Mattis sa at USA står fast ved sine forpliktelser til å beskytte sine allierte. Ifølge Mattis er USA ikke ute etter å utslette Nord-Korea, men har mange midler til å gjøre nettopp dét.

Han sa videre at et angrep på USA, inkludert stillehavsøya Guam, eller allierte land ville bli møtt med «en massiv militær respons» som er «effektiv og overveldende».

Statsråden som er eks-general fra marineinfanteriet med tilnavnet «Mad Dog», kom med uttalelsene utenfor Det hvite hus etter at president Donald Trump hadde samlet sine rådgivere til samtaler om Nord-Koreas atomvåpen og raketter. FNs sikkerhetsråd samles mandag klokken 14 norsk tid for å drøfte saken, melder USAs FN-delegasjon. Sør-Korea vil arbeide for en total isolasjon av nabolandet i nord, melder medier i landet.

Trump: «Vi får se»

President Trump kom søndag formiddag ut av en kirke i hovedstaden Washington og ble da spurt om han ville angripe Nord-Korea. Han svarte: «Vi får se».

Senere kalte han i en tweet Nord-Korea «fiendtlig og farlig». I en senere twittermelding skrev Trump at han vil vurdere å stoppe all handel med land som handler med Nord-Korea. Nord-Koreas desidert største handelspartner er Kina.

Kinas utenriksdepartement sendte søndag ut en uttalelse der de skarpt fordømte prøvesprengningen. Trump har imidlertid tidligere gitt uttrykk for at han tror Kina sitter med nøkkelen for å presse Nord-Korea, men antydet at landet ikke gjør nok.

Trump: Nord-Korea «forstår bare én ting»

USAs finansminister Steven Mnuchin sa søndag at han vil legge frem planer om enda flere sanksjoner mot Nord-Korea.

– Vi vil samarbeide med våre allierte. Vi vil samarbeide med Kina. Men folk må kutte av Nord-Korea økonomisk, dette er uakseptabel oppførsel, sier Mnuchin til TV-kanalen Fox News.

Legger press på Nord-Korea

Nord-Korea gjennomførte natt til søndag en ny kjernefysisk prøvesprengning. Denne sjette prøvesprengningen er den klart sterkeste Nord-Korea hittil har gjennomført. Landet hevder selv at dette var en hydrogenbombe og at de er stand til å montere den på en langtrekkende rakett.

En rekke sanksjoner er fra før innført mot Nord-Korea for å presse landet til å skrinlegge sine våpenprogrammer, men dette har så langt ikke ført frem.

Verdenssamfunnet krever handling: – Det er uakseptabelt

Trumps handelstrussel

USA innførte for bare et par uker siden sanksjoner mot ti russiske og kinesiske selskaper og seks personer som de mente har hjulpet Nord-Korea slik at landet har kunnet videreutvikle sitt rakettprogram og kjernevåpenprogram. Det Trump sier i sin twittermelding søndag går lenger. Der antyder han at han vil vurdere å stanse all handel med hele land hvis de gjør forretninger med Nord-Korea. Her er Kina i en særstilling. Verdens nest største økonomi står for brorparten av Nord-Koreas spinkle utenrikshandel. Kinas handel med USA er derimot formidabel. USA importerer for rundt 30–40 milliarder dollar fra Kina hver eneste måned.

Skepsis i Russland?

Blant de mange som har fordømt Nord-Koreas siste trekk, er Russlands president Vladimir Putin, som for øyeblikket er på besøk i Kina. Etter sommerens rakettester innførte FNs sikkerhetsråd – med Russlands og Kina støtte – nye sanksjoner mot den isolerte nordkoreanske staten. Landets utenrikshandel utgjør omtrent 30 milliarder kroner og ifølge Reuters skal omtrent en tredjedel av dette ha blitt rammet av de nyeste tiltakene. Nå antyder imidlertid Kreml at de kan være skeptiske til å fortsette med mer av det samme.

– Russland er klar til å delta i samtaler for å forsøke å løse det nordkoreanske problemet, men vi har ennå ikke sett positive effekter av sanksjonene mot Pyongyang, sa Putin-talsmann Dmitrij Peskov søndag.