Samles til bønn i Sagrada Familia, mens politiet jakter på 22-åring og en forsvunnet imam

Kong Felipe og Letizia har ankommet katedralen og landemerket Sagrada Familia i Barcelona, sammen med statsminister Mariano Rajoy klokken 10 søndag. Katedralen har avlyst sin ukentlige internasjonale messe for å holde høymesse for sørgende etter terrorangrepet.

Der vil erkebiskopen av Barcelona, Joan Josep Omella innlede til bønn for ofrene i Barcelona og Cambrils og for en rask bedring for dem som ble såret i angrepene, heter det på basilikaens nettsider. Messen er åpen for alle så langt det er plass.

Jakten på bilføreren fortsetter

Samtidig fortsetter politiet etterforskningen og jakten på medlemmer av terrorcellen som gjennomførte angrepene i Barcelona og Cambrils.

Politiet bekreftet fredag kveld at letingen er konsentrert om 22 år gamle Younes Abouyaaquoub.

13 personer ble drept da en varebil kjørte inn i folkemengden på La Rambla i Barcelona torsdag, og politiet mistenker at den marokkanske 22-åringen kjørte bilen.

Politiet mener at terrorcellen opprinnelig besto av tolv personer.

Fant biologiske spor

El Pais rapporterte lørdag kveld at det er funnet biologiske spor etter minst tre personer i huset i Alcanar, der terroristene trolig utløste en eksplosjon da de forberedte terroraksjonen.

Myndighetene mente først eksplosjonen skyldtes en gasslekkasje, men etter de to terrorangrepene er hendelsen koblet til planer om et større angrep.

Det skal være funnet rester av sprengstoffet TATP, også kjent som «Satans mor» i det avsidesliggende huset, skriver El Pais.

Det spekuleres nå i at terroristene kan ha planlagt angrep som kunne ha krevd flere tusen ofre. Blant mulige terrormål er også basilikaen Sagrada Familia nevnt. Målene for bombene kan også ha vært havneområdet i byen, i tillegg til La Rambla.

Razziaer i terrorcellens hjemby

Politiet leter fortsatt etter «to eller tre personer» i forbindelse med angrepene, opplyste Catalonias innenriksminister Joaquim Forn, ifølge El Pais.

Spansk politi har gjennomsøkt ni hjem i byen Ripoll, hvor flertallet av de mistenkte bodde, i tillegg til to busser nordvest i Catalonia. Fransk politi gjennomførte på sin side strengere grensekontroll for personer som kommer fra Spania.

Etterforsker imam

Parallelt etterforskes en marokkansk imam, mistenkt for å ha radikalisert den antatte terrorcellen. Imamens hjem ble gjennomsøkt lørdag, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Imamen i 40-årene, startet sin egen moské i Ripoll i 2015. Der skal han blant annet ha undervist muslimske immigrantbarn i marokkansk-arabisk.

En person som imamen delte leilighet med, sier til El Pais at han så imamen senest tirsdag. Han skulle da ha planer om å reise tilbake til Marokko. Andre naboer sier at imamen ikke har vært sett Ripoll på over to månederer.

Det blir også nevnt at han skal ha reist til Belgia, noe også politiet har opplysninger om, skriver La Vanguardia.

Den spanske avisen El Pais siterer politikilder som har uttalt at imamen kan ha omkommet i eksplosjonen i Alcanar onsdag.