Kim forfremmer sin lillesøster til topp-posisjon

Det er Kim Yo-jong som nå skal ha fått en plass i landets politbyrå.

Ikke nok med det – hun erstatter sin tante Kim Kyong-hui i denne posisjonen.

Nord-Korea-eksperten Michael Madden fra John Hopkins University i USA sier til den britiske avisen The Guardian dette viser at hennes betydning er større enn det man tidligere har trodd.

– Dette konsoliderer dessuten familiens makt over landet, mener Madden.

Nord-Koreas leder skal ha to helsøsken og to halvsøsken. Det er ikke mye offentligheten vet om lillesøsteren, derfor er det usikkerhet om hun er 29 eller 30 år gammel.

Stor innflytelse over broren

Lillesøsteren har tidligere vært trukket frem som en person som har større maktposisjon i Nord-Korea enn det som vises utad. Hun skal være den eneste i Kim-familien som har en offisiell jobb innenfor regjeringen.

I 2014 omtalte Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå KCNA henne som underdirektør i en avdeling av partiets mektige sentralkomité. Dette er første gang hun er blitt referert til med denne tittelen.

Michael Madden har tidligere sagt at Kim Yo-jong har stor innflytelse blant annet på hvem som får møte hennes bror, hva de sier til ham og hvilke papirer de gir ham.

Flere forfremmelser

Det har også ved enkelte anledninger tidligere vært spekulert i om hennes egentlige posisjon. Hun skal også for et par år siden ha giftet seg med en av storebrorens nærmeste medarbeidere.

Også Kim Jong-sik og Ri Pyong-chol, to av de tre mennene bak Kims forbudte rakettprogram, ble forfremmet.

Endringene skjer i en situasjon der Nord-Korea i de siste ukene har sendt opp to raketter over Japan og gjennomført landets sjette kjernefysiske prøvesprengning. Landet kan ifølge ekspertene raskt nå målet om å utvikle et kjernevåpen som kan nå USAs fastland.

Knallharde angrep mellom Trump og Kim

Hendelsene har utløst i veritabel feide mellom landene, der USAs president har omtalt Kim som «en rakettmann på selvmordsoppdrag.» I sin første FN-tale 19. september truet Trump Nord-Korea med «total utslettelse» hvis landet forsøker å angripe USA eller deres allierte.

Nordkoreanerne svarte i en FN-tale der landets utenriksminister Ri Yong-ho truet USA med total utslettelse, og sier at «ingen andre enn Trump er på et selvmordsoppdrag».

Munnhuggeriet var klart tilsvar til Trumps tale i FN onsdag, der han sa at Kim Jong-un var en «rakettmann på selvmordsoppdrag».

– Ingen andre enn Trump selv er på et selvmordsoppdrag, sa Ri Yong-ho som mente at den amerikanske presidenten er en «mentalt forstyrret person full av stormannsgalskap», og at det er på grunn av USA at landet produserer atomvåpen.

Fem andre nepotistiske diktatorer

Nepotisme - et politisk system der man prioriterer familienærhet foran kompetanse i viktige posisjoner - er et utbredt fenomen spesielt i mindre utviklede land.

1. Aserbajdsjansk diktator utnevnte konen til visepresident

Tidligere i år utnevnte president Ilham Alijev sin egen kone, Mehriban Alijeva, til visepresident i Aserbajdsjan. Alijev-familien har styrt olje- og gassrike Aserbajdsjan i store deler av de siste 48 årene.

Alijev blir ofte omtalt som diktator og landet blir regnet for å være et av verdens verste regimer, blant annet på demokratiindeksen til Economist Intelligence Unit og i frihetsrapporten til organisasjonen Freedom House.

Ivan Sekretarev / AP / NTB scanpix

2. Mugabes kone vil bli visepresident

Et annet land som scorer dårlig hos de samme organisasjonene, er Zimbabwe. Her har president Robert Mugabe styrt landet med jernhånd siden 80-tallet.

Tidligere i år ble det klart at hans 41 år yngre kone, Grace Mugabe, som tidligere i år nesten utløste en diplomatisk krise da hun angrep en modell med en skjøteledning i Sør-Afrika, har ambisjoner om å bli visepresident.

Det har lenge lagt i kortene at den 93 år gamle presidenten har forberedt sin kone til å ta over makten i landet når han er død.

Foto: Tsvangirai Mukwazhi / AP / NTB scanpix

3. Sønnen kan ta over etter Europas siste diktator

President Aleksandr Lukasjenko i Hviterussland er blitt anklaget for å trene opp sin yngste sønn til å ta over når han dør. I 2012 avviste han derimot at sønnen har gått i lære for å overta etter ham som landets leder.

Sønnen pekes på som det viktige kortet i farens kabal for Hviterusslands fremtid, og følger sitt autoritære opphav på representasjon verden rundt. Mikalaj er ikke som andre skolebarn.

Lukasjenko har omtalt seg som «den siste og eneste diktatoren i Europa».

Vladimir Rodionov / NTB scanpix

4. Angolas president gjorde datteren til oljetopp

I fjor ble det klart at Angolas mangeårige diktator José Eduardo dos Santos sparket ledelsen i det statlige oljeselskapet Sonangol og satte datteren inn som sjef. Isabel dos Santos er presidentens førstefødte datter, og Afrikas rikeste kvinne.

Angola har de sist ti årene hatt eventyrlige oljeinntekter, men har ikke klart å løfte flertallet av befolkningen ut av fattigdom. Barnedødeligheten i Angola er blant verdens høyeste.

FERNANDO VELUDO, AFP

5. Diktatordatter ble milliardær – så ble hun plassert i husarrest.

Gulnara Karimova ble lenge av mange sett på som arvtageren til Usbekistans aldrende diktator Islam Karimov. Gulnara var popstjerne, designer, diplomat og forretningskvinne.

Over 1 milliard dollar kan ha kommet til henne gjennom internasjonale telekomaktører som svenske Telia og russiske Vimpelcom, hvor Telenor er storaksjonær. Men alle telekomhandlene ledet til en internasjonal korrupsjonsskandale, som Telenor også ble dratt inn i.

Da faren døde i fjor hadde han for lenge siden plassert henne i husarrest.