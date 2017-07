Saudi-Arabia opphever forbud mot gym for jenter

Utdanningsdepartementet i Saudi-Arabia annonserte på tirsdag at statlige skoler vil tilby skolegym for jenter fra og med neste skoleår.

Menneskerettighetsorganisasjoner mener den burde ha kommet for lenge siden.

– Reformen er avgjørende for saudiarabiske jenter som til nå har blitt nektet grunnleggende helserettigheter, sier mediedirektør i HRW Minky Worden.

– Dette viktige framskrittet kan bedre kvinners helse og menneskerettigheter, sier Worden, og legger til at mye fortsatt gjenstår.

Må ha verge

Menneskerettighetsorganisasjoner frykter at det mannlige vergesystemet vil være til hinder for jenters mulighet til å utøve sport. De er også bekymret over at Saudi-Arabias myndigheter ikke har kommet med noen detaljer om hva tilbudet skolegym for jenter konkret betyr, eller om faget skal være obligatorisk.

Kvinner kan hverken ta høyere utdanning, lønnet arbeid eller reise utenlands uten å få tillatelse av en mannlig slektning. De får fortsatt ikke lov til å kjøre bil, og de må dekke seg til fra topp til tå når de beveger seg utenfor hjemmet. Og i lovverket diskrimineres de både når det gjelder ekteskap, skilsmisse, barneomsorg og arv, ifølge Amnestys årsrapport 2016/2017.

Tusenvis av saudiarabiske kvinner krevde i fjor en slutt på det mannlige vergesystemet i en kampanje på Twitter. I september hadde 14.000 kvinner sluttet seg til oppropet som ba kong Salman om å avskaffe systemet.