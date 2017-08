Da mobilen endelig ringte, var Nick Crettier irritert. Han hadde gått og ventet på at sønnen Alex skulle ta kontakt. De hadde en avtale om å møtes. Det var Nicks bursdag. Året var 2012.

Men telefonen var ikke fra sønnen. Det var politiet.

– Kjenner du en Alex Crettier? spurte stemmen i andre enden.

Nick kjente først sinnet velle opp i seg. Hva var det nå sønnen hadde gjort? Avtalen var at de skulle se på en bil sammen denne dagen. Nick skulle kjøre til nabobyen Winchester, der sønnen bodde. Etterpå skulle de reise hjem og feire Nicks bursdag med grilling i hagen.

Men sønnen svarte ikke på farens tekstmeldinger. Han tok ikke telefonen når han ringte. Nick dro likevel til stedet der han bodde. De ansatte på Frelsesarmeen, der sønnen bodde og jobbet, fortalte at Alex ikke hadde kommet hjem dagen før. Og nå var altså politiet på telefonen.

Betjenten forklarte at han etterforsket et dødsfall.

Det gikk kaldt nedover ryggen på Nick.

Martin Slottemo Lyngstad

Fire besteforeldre og en liten jente

– Melina har reddet livet vårt. Du kan ikke gråte 24 timer i døgnet når du har et lite barn, sier Kathy Crettier (60).

Melina er syv år, og så proppfull av energi at hun nesten får det lille kosteskaftet sitt til å fly på ordentlig. Harry Potter-kappen flakser bak henne der hun spretter rundt på den store plenen og svinger på tryllestaven. Men trolldommen er overflødig. Melina har for lengst forhekset de fire voksne menneskene som står og ser på henne: Farmor Kathy og farfar Nick Crettier (59), mormor Rosemary Zimmerman (54) og morfar Daniel Zimmerman (54).

De fire besteforeldrene oppdrar vesle Melina sammen. Farmor og farfar, Kathy og Nick, har henne i ukedagene. I de fleste helgene bor hun hos mormor og morfar, Rosemary og Daniel.

De småprater og ler sammen, mens de ser på at syvåringen poserer med dramatiske trolldomsfakter for fotografen. Samarbeidet fungerer godt nå, forteller de. Men slik har det ikke alltid vært. Da Melina var yngre slåss de bittert over omsorgen i retten.

Narkotikaen var i ferd med å rive familien i stykker. Det kunne ødelagt Melinas liv før det var kommet ordentlig i gang.

Familiens historie er langt fra unik. Den ligner titusenvis av andre fortellinger om narkotika-avhengige foreldre og etterlatte barn. Moren til Melina strever fortsatt med rusproblemer, og har ikke lenger omsorg for barnet.

Over hele landet må besteforeldre nå overta omsorgen for små barn, mens foreldregenerasjonen går til grunne.

Katastrofetall

USA er midt i den mest dødelige narkotika-epidemien på flere tiår. En ukontrollert spredning av opiater i form av piller, heroin og syntetiske varianter av stoffet tar titusenvis av menneskeliv i året og øker raskt.

Overdoser fra piller og narkotika er nå den ledende dødsårsaken for amerikanere under femti år. I fjor døde 60 000 av overdoser, ifølge prognoser fra The New York Times - én hvert tiende minutt. Det er verre enn dødstallene på høyden av HIV-epidemien. Det er også flere enn dødstallene fra bilulykker. Og det er fire ganger så mange som antallet overdoser i Norge, justert for folketallet.

Og tallet stiger hele tiden.

Narkobølgen ødelegger lokalsamfunn og fører til krise i helsevesenet. I West Virginia, en av statene som er verst rammet, hadde de brukt opp budsjettet for offentlige begravelser før halvparten av året var omme. I en by i Ohio måtte de få tilsendt mobile fryselagre fordi det ikke var plass til alle de døde på likhuset. Over store deler av USA er nå antistoffet Narcan standard i politibiler.

Men de som bærer den aller tyngste børen er den nærmeste familien - barn og besteforeldre. Antall barn som oppdras av mormor eller farfar er raskt økende. Over tre millioner amerikanske barn vokser nå opp hos andre enn foreldrene - noen i forsterhjem eller hos andre slektninger, men de fleste hos en eller flere av besteforeldrene.

Martin Slottemo Lyngstad

Marerittet ble virkelig

Da politiet ringte, visste Nick at det de fryktet mest hadde hendt.

Heroinen hadde tatt fra dem Alex for godt.

Da Nick gikk rundt og ventet på at sønnen skulle ringe, hadde han allerede vært død i nesten et døgn.

Alex ble 23 år gammel. Da han døde etterlot han seg ikke bare foreldrene og en søster. Nick hadde også en liten datter på to år.

– Vi kan vel si at det var et sjokk. At vi var ødelagt, vi var knust. Men vi var ikke overrasket over at han døde, sier Nick i dag. Ved siden av prøver Kathy å stanse tårene som renner ned i kaffekoppen.

Vi sitter ute på en Starbuckscafé i en liten by midt i Virginia. Det er bare en drøy time å kjøre til Washington DC. Mange i området jobber i hovedstaden. De bor i store murhus med velfriserte hager. Nick er fotograf, Kathy er sykepleier. De flyttet fra byen til forstaden for å gi barna en tryggere oppvekst. På 1990-tallet herjet crack-epidemien i USAs urbane områder. Men motsetning til tidligere narkobølger i USA, rammer heroinepidemien bredt, i alle samfunnslag.

– Vi har vridd hjernen for å finne ut hva vi kunne gjort annerledes. Men vi har vært gode foreldre. Vi spiste middag sammen hjemme hver kveld. Vi reiste på ferier, vi sendte ham til og med på astronautleir da han ble interessert i stjernehimmelen. Vi var sikkert ikke perfekte, men Nick hadde et stabilt og fint hjem, en god oppvekst, sier Kathy.

Martin Slottemo Lyngstad

Fakta: Overdoser i USA Rundt 60 000 mennesker døde av overdoser i USA i 2016, ifølge en analyse utført av The New York Times. Over halvparten av disse var opiater, både i form av lovlige reseptbelagte piller og ulovlig stoff som heroin og fentanyl. Antall overdoser som følge av opiater ble firedoblet fra 1999 til 2015. Den hardest rammede delstaten er West Virginia. Her var dødsraten 41,5 per 100 000 innybgger i 2015, ifølge Centers for Disease Control. Til sammenligning dør 5 av 100 000 nordmenn av overdoser. Det var en økning på 17 prosent fra året før, så tallene for 2016 og 2017 er trolig enda høyere. Foruten West Virginia er statene som er hardest rammet av overdoser som følge av narkoepidemien Kentucky, Ohio, New Hampshire og Rhode Island. KILDER: Centers for Disease Control, New York Times, Helsedirektoratet

Fikk piller for brannskade

Problemene for Alex begynte da han fikk brannskader i ansiktet etter en ulykke. Han var en rolig og skoleflink gutt midt i tenårene, som spilte saxofon og var generøs med vennene sine.

Legen som behandlet brannskadene sendte ham hjem med et stort glass smertestillende piller som inneholder opiater - de samme virkestoffene som heroin.

– Jeg er sykepleier, og jeg visste jo at det var en fare med slik medisin, sier moren Kathy.

– Jeg hadde likevel veldig stor tro på at det var viktig med smertelindring. Det har vært mye fokus i helsevesenet på at det ikke er bra å gå rundt med kroniske smerter.

Tilbake på skolen så det først ut til at Alex skulle klare seg fint. Men han hadde smerter, og medisinbruken tiltok. Etterhvert kom det frem at han, som svært mange andre amerikanere, hadde blitt avhengig av pillene. Snart begynte han å synke dypere ned i rusmisbruket, uten at foreldrene klarte å hjelpe ham.

I nesten fem år levde Kathy og Nick med marerittet. Alex forsøkte å bli rusfri, men hadde stadige tilbakefall. Han klarte ikke å holde på jobbene sine. Han stjal fra foreldrene og brøt seg inn i garasjen.

Samtidig traff han en kjæreste, som også hadde rusproblemer. Det gikk ikke lenge før hun var gravid. I 2010 ble Melina født.

En berg- og dalbane

De færreste som nærmer seg pensjonsalderen forventer at de plutselig skal få omsorgen for et lite barn. Likevel var det det som skjedde med Nick og Kathy ikke lenge etter at Alex døde.

– Han elsket datteren over alt på jorden. Men i 2012 begynte problemene hans å bli verre. Han mistet jobben, dro på rehab, ble sparket ut igjen, forteller Nick.

– Til slutt måtte vi be ham holde seg unna oss. Vi orket ikke mer.

Bekymringen for barnebarnet tiltok. Forholdet mellom sønnen og svigerdatteren var ustabilt, og lille Melina ble eksponert for foreldrenes rusproblemer.

– Når vi hadde henne på overnatting, våknet hun skrikende midt på natten. Hun stinket ofte av sigarettrøyk når hun kom til oss. Klærne hennes var skitne, forteller Kathy.

Da Nick til slutt døde, bestemte de seg for å kjempe om foreldreretten til barnebarnet. Melinas mor og hennes foreldre var motstanderne da saken kom for retten. Men etterhvert ble det klart at narkotikaproblemene til Melinas mor var for store. Jentas mormor og morfar, Rosemary og Daniel Zimmerman, besluttet istedet å samarbeide med Nick og Kathy om å gi Melina det foreldrene ikke kunne.

– Hun er en fantastisk jente, med en energi som tar pusten fra oss. Det er umulig å ikke bli glad i henne, sier Rosemary.

Martin Slottemo Lyngstad

En helsekrise med prislapp

Alex Crettiers skjebne er en historie Darleen Berg har hørt mange ganger. Hun er direktør i organisasjonen Broken No More, som er for foreldre til narkomane.

– Jeg har lest over 4000 slike historier som administrator for en Facebookgruppe for foreldre, forteller Berg.

Titusenvis av foreldre deler historier, råd og gir hverandre støtte på sosiale medier. Noen forteller at de har brukt hele pensjonsfondet sitt på rusbehandling av barna sine. Andre at de har måttet begynne å jobbe igjen for å ta seg av barnebarna.

80 prosent av heroinavhengigheten begynner med reseptbelagt medisin. De vanligste veiene inn i avhengighet er eksperimentering i ungdommen, selvmedisinering og avhenighet etter en ulykke eller sportsskade, ifølge Berg.

Også Nick og Kathy har begynt å organisere seg. De stilte opp sammen med Melina i en informasjonskampanje for å advare mot effekten heroinmisbruk har på barn og foreldre. De har i flere år brukt sin egen historie til å advare andre foreldre om at det kan ramme hvem som helst.

I Washington har foreldre av voksne barn som har dødd av overdoser holdt flere store demonstrasjoner. Over hele landet har det poppet opp lokale støttegrupper og aktivistforeninger. Denise Cullen har grunnlagt Broken No More, etter å ha mistet sin 27-år-gamle sønn Jeff til en overdose.

– Det er mange, mange barn som nå vokser opp hos sine besteforeldre. Det er en stor nasjonal tragedie, sier Cullen til Aftenposten.

Barn lider

Aller verst har narkoepidemien gått ut over barna. Lokale myndigheter har forlengst slått alarm, og advart om at dette utvikler seg til en nasjonal katastrofe. Tidligere president Barack Obama lanserte flere store tiltak for å få bukt med epidemien i fjor, blant annet mer penger til metadon og terapi. Likevel er det mange som mener det var for lite, for seint. Spredningen og dødstallene fortsatte å øke uforstyrret.

Som presidentkandidat snakket Donald Trump mye om heroinbølgen i områdene som er verst rammet, inkludert de store vippestatene Ohio og Pennsylvania. Han lovet å rydde opp, og har gitt svigersønnen Jared Kushner det øverste ansvaret. Hittil har imidlertid heller ikke Trump klart å snu den skremmende utviklingen.

I mangel på effektive tiltak har politi og lokale myndigheter forsøkt å få oppmerksomhet på alle måter de kan. Politiet flere steder har delt groteske bilder og historier med offentligheten i håp om at noen skal reagere.

I fjor høst distribuerte for eksempel politiet i byen East Liverpool i Ohio ut et sjokkerende bilde. Fotoet viste en mann og en kvinne som sitter bevisstløse i forsetet av en bil - slått ut av overdoser. Fastspent i et barnesete bak i bilen sitter en fire år gammel gutt.

Denne situasjonen er langt fra unik. Politiet finner stadig vekk små barn i biler eller boliger der begge foreldrene ligger døde av overdoser. I Cambria County, Pennsylvania, fant politiet en fem måneder gammel baby død i sengen sin i desember i fjor. Hun hadde sultet ihjel etter at foreldrene døde av overdose.

I Loraine Ohio fant en 13-åring og en 11-åring foreldrene sine døde i sengen en morgen i mars i år. Et opptak av barnas desperate telefon til nødsentralen har blitt delt på nettet. Faren var pilot i et amerikansk flyselskap.

Og i Pittsburgh, Pennsylvania, fortalte en liten 7-år-gammel jente til sjåføren på skolebussen at hun ikke klarte å vekke foreldrene sine. Hun hadde prøvd i over et døgn. Da politiet kom til huset, fant de foreldrene døde. De fant også jentas tre søsken, på henholdsvis fem år, tre år og ni måneder.

Martin Slottemo Lyngstad

Fikk fire voktere

En av disse historiene kunne fort ha handlet om Melina. Hun ble heldigvis reddet før det var for sent. Med besteforeldrenes hjelp, har hun nå de beste forutsetninger for fremtiden, og fire voksne som passer på henne.

Kathy forteller at de har en annen tilnærming til oppdragelsen av barnebarnet enn med sine egne barn. De er mer avslappet og lar Melinas personlighet styre.

– Jeg prøver ikke å være perfekt og rekke over alt. Jeg lar ikke mine ambisjoner ta overhånd. Melina må få bli den hun er, sier Kathy.

Nå har foreldrene sendt syvåringen på Montesorriskole. Og de har begynt å spare til college. Igjen. Kathy forteller med et smil at den vesle jenta har en vilje av stål.

– Hun har en sterk personlighet, og det kan være en skikkelig utfordring, sier bestemoren.

– Men en slik oppdrift er jo aller mest av det gode. Hun lærte seg å svømme av seg selv. En sånn styrke kan komme godt med seinere i livet.