USAs forsvarsminister truer Nord-Korea

Mattis kom med uttalelsen onsdag kveld.

Videre uttalte han at USA og dets allierte har de «mest presise, gjennomprøvde og robuste defensive og offensive evnene i verden», og at Nord-Korea må slutte å utarbeide atomvåpen.

Uttalelsen kommer dagen etter at president Donald Trump sa at Nord-Korea vil bli møtt med «ild og vrede som verden aldri før har sett» om landet fortsetter å true USA.

FNs generalsekretær bekymret

Samtidig er generalsekretær i FN, António Guterres, bekymret for utviklingen i forholdet mellom de to atommaktene.

– Generalsekretæren fortsetter å være ekstremt bekymret for den pågående situasjonen og er urolig for økningen i konfronterende retorikk, sa generalsekretæren via talsmann Stephan Dujarric onsdag kveld, ifølge Reuters.

Khalil Senosi / TT / NTB scanpix

Har Nord-Korea atomvåpen?

Ifølge The New York Times, så er svaret ja.

Etterforskningsrapporter tyder på at Nord-Korea har klart å forminske atomstridshoder til en størrelse som gjør at de kan plasseres på langdistansemissiler.

En slik langdistansemissil (uten atomstridshode) ble testet i juli, og eksperter uttalte da at missilet kunne nå helt til USA.

Men de har fortsatt ikke funnet ut hvordan de skal nå USA intakt. Et atomstridshode må tåle ekstrem varme når den er plassert på en langdistansemissil.

Nord-Korea har ifølge avisen gjennomført fem atomvåpentester, i tillegg til en rekke missiltester, og ser ut til å forberede en sjette test.